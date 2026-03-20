Мемные усы Ди Каприо появились не просто так: стало известно, зачем они ему (фото)

Актер снова стал мемом после церемонии Оскар 2026

Леонардо Ди Каприо — голливудский актер, который в этом году снова не получил золотую статуэтку от Американской киноакадемии. Однако на церемонии Оскар 2026 он привлек внимание публики своими необычными усами.

Как оказалось, они появились не просто так, а ради роли. Как пишет издание Screen Daily, сейчас актер снимается в Чехии в новом фильме Мартина Скорсезе "Что происходит ночью". Партнершей голливудского красавчика стала актриса Дженнифер Лоуренс, которая играет жену Ди Каприо.

На фото, которое появились в сети можно заметить кадр из будущего фильма. Как видно, Леонардо Ди Каприо запечатлен на нем с теми самыми "мемными" усами, которые так повеселили всех на Оскаре.

Леонардо Ди Каприо снова стал мэмом. Фото: Getty Images

Что известно о новом фильме с Ди Каприо?

В центре сюжета — герои Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс, которые играют супружескую пару. Они из США едут в заснеженную Европу ради усыновления ребенка. После заселения в отель с главными героями начинают происходить жуткие вещи. Отель непростой, он заселен какими-то очень странными личностями, которые будут испытывать героев.

Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс. Фото: кадр из фильма

В касте фильма "Что происходит ночью" есть также другие голливудские звезды, среди которых Мадс Миккельсен, Патриция Кларксон и Джаред Харрис.

Известно, что картина основана на книге Питера Кэмерона, а за производство отвечают Мартин Скорсезе и его студия Sikelia Productions совместно с исполнителями главных ролей и Дэниелом Лупи.

