Старший на 16 років і заради неї покинув дружину: як виглядає чоловік Олі Полякової і де вони познайомилися (фото)

Полякова одразу привернула увагу бізнесмена

Відома співачка Оля Полякова понад 20 років одружена з бізнесменом Вадимом Буряковським і народила йому двох дітей. Але роман між ними зав’язався не відразу, після знайомства пара була у дружніх стосунках, адже бізнесмен був у шлюбі.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як і де Оля Полякова познайомилася зі своїм чоловіком. Вадим старший за неї на 16 років.

Як Оля Полякова познайомилася із чоловіком

Українська співачка Оля Полякова у шлюбі понад 20 років, але її чоловік Вадим Буряковський намагається уникати публічності. У програмі "Дорослі дівчата" артистка розповіла, що їхнє знайомство сталося на дні народження бізнесмена.

Як виглядає чоловік Олі Полякової

Вадиму тоді виповнилося 40 років, і він захотів, щоб у нього на заході виступила молода співачка. Яскрава блондинка одразу привернула його увагу, тому після виступу він попросив у неї диск та номер телефону. Сам бізнесмен зізнався в інтерв’ю "Гордону", що Оля "зачепила" його своєю щирістю.

Однак роман між ними зав’язався не відразу, оскільки Буряковський на той момент був одружений і Полякова перебувала у стосунках. Однак Вадим хотів, щоб співачка пішла від свого хлопця і навіть познайомив її зі своїм заможним другом:

Вадик був одружений. У нас не було близьких стосунків, у нас були дружні стосунки. Він не хотів мене ображати, він не хотів мене брати в статус якоїсь коханки. Він мене поважав, і він мене познайомив зі своїм другом Оля Полякова

Чоловік Полякової старший за неї на 16 років

Однак Оля залишилася зі своїм бойфрендом, а коли вирішила вийти з токсичних стосунків, то Вадим надав їй велику підтримку, і тоді вони сильно зблизилися. Коли Полякова натякнула на те, що вони не можуть бути разом через сімейний статус бізнесмена, він пішов від дружини:

Потім ми продовжили спілкування з Вадиком, і вже, звичайно, після цього воно вже закрутилося. Після всіх цих перепитів ми вирішили бути разом. На що я йому сказала: "Ти одружений". Але Вадик швидке рішення приймає відзначила співачка

Вадим Буряковський заради Олі пішов від дружини

Незабаром пара почала жити разом і Ольга завагітніла. У 2004 році вони зіграли весілля у стилі "Едемського саду".

У мене не було історії, що я хотіла за нього заміж. Мені просто було з ним класно, він для мене був "містер вирішую усі проблеми". Він тоді робив для мене все. А потім він вирішив зробити мені дитину, хоч каже, що це було випадково Оля Полякова

У березні 2005 року у них народилася дочка Марія, а у жовтні 2011 – дочка Аліса. Старша спадкоємиця вже вийшла заміж.

Оля Полякова з чоловіком та дітьми

Через велику різницю у віці Олі Полякової часто "прилітало" в мережі, що вона з чоловіком через його фінансовий стан. Але потім Оля жартувала, що ситуація у їхній родині змінилася, оскільки вона заробляє більше за чоловіка.

Вадим Буряковський

На початку війни бізнес Вадима переживав непростий період і втратив деякі джерела доходу. Згодом Оля розповідала, що чоловік відновив роботу старого підприємства та розвивався в іншому напрямку. Але зараз із певних причин Вадим відклав свої справи.

І зараз інколи виникають кризи. Довго не бачимося одне з одним. У неї багато роботи, вона живе нею. І до Олі в мене робота була моєю сім’єю і ходила зі мною свита. А тепер з певних причин я перестав займатися бізнесом — тим, чим я любив займатися Вадим Буряковський

Як зараз виглядає Вадим Буряковський

