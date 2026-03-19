Старше на 16 лет и ради нее бросил жену: как выглядит муж Оли Поляковой и где они познакомились (фото)

Известная певица Оля Полякова более 20 лет состоит в браке с бизнесменом Вадимом Буряковским и родила ему двоих детей. Но роман между ними завязался не сразу, после знакомства пара была в дружеских отношениях, ведь бизнесмен был женат.

"Телеграф" решил выяснить, как и где Оля Полякова познакомилась со своим супругом. Вадим старше ее на 16 лет.

Украинская певица Оля Полякова в браке более 20 лет, но ее муж Вадим Буряковский старается избегать публичности. В программе "Дорослі дівчата" артистка рассказала, что их знакомство произошло на дне рождении бизнесмена.

Вадиму тогда исполнилось 40 лет и он захотел, чтобы у него на мероприятии выступила молодая певица. Яркая блондинка сразу привлекла его внимание, поэтому после выступления он попросил у нее диск и номер телефона. Сам бизнесмен признался в интервью "Гордону", что Оля "зацепила" его своей искренностью.

Однако роман между ними завязался не сразу, поскольку Буряковский на тот момент был женат и Полякова состояла в отношениях. Однако Вадим хотел, чтобы певица ушла от своего парня и даже познакомил ее со своим состоятельным другом:

Вадик был женат. У нас не было близких отношений, у нас были дружеские отношения. Он не хотел меня обижать, он не хотел меня брать в статус какой-нибудь любовницы. Он меня уважал, и он меня познакомил со своим другом Оля Полякова

Однако Оля осталась со своим бойфрендом, а когда решила выйти из токсичных отношений, то Вадим оказал ей большую поддержку и тогда они сильно сблизились. Когда Полякова намекнула на то, что они не могут быть вместе из-за семейного статуса бизнесмена, он ушел от жены:

Потом мы продолжили с Вадиком общение, и уже, конечно, после этого оно уже завертелось. После этих всех перепитий мы решили быть вместе. На что я ему сказала: "Ты женат". Но Вадик быстро решение принимает отметила певица

Вскоре пара начала жить вместе и Ольга забеременела. В 2004 году они сыграли свадьбу в стиле "Эдемского сада".

У меня не было истории, что я хотела за него замуж. Мне просто было с ним классно, он для меня был "мистер решаю все проблемы". Он тогда для меня делал все. А потом он решил сделать мне ребенка, хотя говорит, что это было случайно Оля Полякова

В марте 2005 года у них родилась дочь Мария, а в октябре 2011 — дочь Алиса. Старшая наследница уже вышла замуж.

Из-за большой разницы в возрасте Оле Поляковой часто "прилетало" в сети, что она с мужем из-за его финансового состояния. Но потом Оля шутила, что ситуация в их семье изменилась, поскольку она зарабатывает больше супруга.

В начале войны бизнес Вадима переживал непростой период и он потерял некоторые источники дохода. Позже Оля рассказывала, что муж возобновил работу старого предприятия и развивался в другом направлении. Но сейчас по определенным причинам Вадим отложил свои дела.

Сейчас иногда возникают кризисы. Долго не видимся друг с другом. У нее много работы, она живет ею. И до Оли у меня работа была моей семьей и ходила со мной свита. А теперь по определенным причинам я перестал заниматься бизнесом — тем, чем я любил заниматься Вадим Буряковский

"Телеграф" писал ранее, что известно о муже Елены Кравец и как он выглядит. Мужчина избегал публичности и стал военным.