Трінчер жорстко висміяла Козловського — за нього заступилася колега зі США. Що сталося між зірками (відео)

Сценічне "підстрахування" артиста досі обговорюють у мережі

Українського співака Віталія Козловського розкритикувала його колега по сцені, 24-річна виконавиця Анна Трінчер, яка нещодавно осоромилася на зйомках свого нового кліпу.

Молода зірка не втрималася від сміху через ситуацію із концертом виконавця хіта "Піна колада". У мережі помітили, що 1 березня Козловський співав на сцені у Палаці "Україна", читаючи тексти своїх пісень із величезного телесуфлера.

Додамо, що суфлер розмістили не у вигляді маленького монітора, а на великих екранах навколо сцени, завдяки чому його було видно всім глядачам. Одна частина аудиторії сприйняла це рішення з розумінням, тоді як інша — зі сміхом.

З усмішкою поставилася до ситуації й Трінчер. Під час розмови з Козловським, відео якої сам артист опублікував у своєму блозі у Threads, співачка зауважила, що навіть в її бабусі шрифт у смартфоні менший.

У коментарях стала на захист Козловського українська співачка Міка Ньютон, яка вже багато років живе у США. "Віталік! Це була геніальна ідея!", — написала 40-річна виконавиця.

Нагадаємо, що у 2025 році Козловський зміг виплатити борг своєму колишньому продюсеру Ігорю Кондратюку. Раніше ми писали детальніше про боргове зобов’язання зірок.