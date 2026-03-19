"Продажна". Новий пост Каменських в Instagram жорстко рознесли (фото)

Ми часто думаємо, що щастя десь попереду. Ще трохи – і почнеться справжнє життя.

Але ось у чому секрет: щастя "пізніше" не існує. Воно у самому процесі. Як ви живете кожен день, навіть якщо він не ідеальний.

Щастя та любов – це дієслова. Це вибір тут і зараз. І, можливо, найбільша радість — це навчитися жити цим моментом.