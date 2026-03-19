"Продажна". Новий пост Каменських в Instagram жорстко рознесли (фото)
Співачку давно критикують за відмову від української мови
Відома українська співачка Настя Каменських, виїхавши з України, почала все частіше бути об’єктом для глузування серед користувачів соцмереж.
38-річна виконавиця, яка відмовилася від української мови у своєму блозі в Instagram, опублікувала новий пост. У ньому Каменських англійською мовою пофілософствувала про щастя та життя. Судячи з геотегу зірки, зараз вона знаходиться у Маямі (Флорида, США).
Ми часто думаємо, що щастя десь попереду. Ще трохи – і почнеться справжнє життя.
Але ось у чому секрет: щастя "пізніше" не існує. Воно у самому процесі. Як ви живете кожен день, навіть якщо він не ідеальний.
Щастя та любов – це дієслова. Це вибір тут і зараз. І, можливо, найбільша радість — це навчитися жити цим моментом.
Одна частина аудиторії артистки захопилася її словами, тоді як інша жорстко пройшлася по позиції уродженки Києва. Критика на адресу Каменських з боку українців посилилася через низку скандалів, пов’язаних з її мовною позицією та поведінкою під час повномасштабної війни.
- Шк*ра продажна
- Вже набридла ця вискочка!
Нагадаємо, що наприкінці 2025 року співачка знову почала вести свої соціальні мережі російською мовою та виконувати російськомовні пісні на закордонних концертах. Це викликало хвилю обурення в мережі, оскільки багато хто розцінив це як зневагу до українських фанатів та відмову від попередніх обіцянок співати лише українською чи іспанською.
Нагадаємо, що раніше в мережі з’явилася інформація щодо фінансових проблем у Каменських та її чоловіка Олексія Потапенка (репера Потапа). Життя за кордоном "по красі" для подружжя виявилося не таким простим.