"Мені нічого не хочеться, але…". Суддя "МастерШеф" розкрив свої потаємні бажання (фото)

54-річний Ектор виклав фото з потяга "Укрзалізниці"

Зірковий шеф-кухар та суддя кулінарного проєкту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво неочікувано виклав сумне фото у соцмережі.

Відомий колумбієць, який вже давно живе та працює в Україні, а у травні 2021 року навіть отримав українське громадянство, опублікував у своєму блозі в Instagram новий пост. На першій світлині він позує лежачи на нижній полиці у потязі. Судячи з емблеми на фіранці, це "Укрзалізниця".

"Мені зараз нічого не хочеться, але…", — підписав знімок Ектор, на якому має дуже стомлений вигляд. Та вже на наступних кадрах 54-річний кулінар ділиться своїми найзаповітнішими мріями, втілити які можливо, особливо, в теплу пору року.

З особистого архіву Хіменес-Браво видно: зірка вже подумки готується до літа — мріє про шашлики, риболовлю, соковитий свіжий кавун, теплі вечірні прогулянки та відпочинок на природі.

Нагадаємо, що Ектор Хіменес-Браво вже 15 років є суддею відомого кулінарного шоу на телеканалі СТБ. У листопаді 2024 року стало відомо, що під час російської атаки на Київ було частково зруйновано найвідоміший павільйон проєкту "МастерШеф" — місце, де учасники з усієї України змагалися за перемогу та титул найкращого кулінара країни.

У перші місяці після повномасштабного вторгнення Ектор почав вивчати військову справу. Одночасно шеф-кухар проходив військовий вишкіл — вчився стріляти.