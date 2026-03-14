Народилася під Донецьком. Як виглядає дружина-українка Шуфутинського, піснями якого катують воїнів

Світлана живе розкішним життям у Підмосков’ї

Поки композиції російського співака Михайла Шуфутинського використовують як інструмент психологічного тиску на українських захисників у полоні, за спиною одіозного шансоньє стоїть жінка, чиє коріння нерозривно пов’язане з Донбасом, повідомляє "Телеграф".

Світлана Уразова, яка народилася в Макіївці, не лише поділяє побут з артистом-пропагандистом, а й мовчить про трагедію своєї малої батьківщини. Адже Макіївка зараз перебуває у російській окупації.

Що відомо про дружину-українку Шуфутинського

Михайло Шуфутинський, який відкрито підтримує агресивну політику Кремля, вже кілька років мешкає в офіційному шлюбі зі Світланою Уразовою (народилася 14 березня 1976 року).

Пара познайомилася ще у 90-х, коли Світлана прийшла працювати до його танцювального колективу. Довгий час вона залишалася у тіні, але після смерті першої дружини співака у 2015 році посіла місце головної жінки у його житті. Різниця у віці між подружжям становить близько 30 років, при цьому пара не має спільних дітей.

Що Світлана Уразова говорить про війну

Попри те, що її рідний регіон знаходиться в епіцентрі бойових дій та окупації, Світлана насолоджується розкішним життям у Підмосков’ї. Водночас пісні її чоловіка стають частиною жахливої реальності для українських військовополонених, яких змушують слухати російський шансон годиннами.

У жовтні 2025 року повідомлялося про проблеми зі здоров’ям путініста. Лікарі запідозрили у Шуфутинського онкологію.