Ковбаса "Лікарська" та салямі подешевшали на 40%: в "АТБ" діють весняні знижки на м’ясні вироби

Якщо купити цей набір продуктів один раз, ви зберігаєте в гаманці понад 300 грн

У мережі супермаркетів "АТБ" оновили цінники на популярні позиції м’ясного відділу. Найбільші знижки діють на продукцію власних торгових марок та відомих брендів.

"Телеграф" дослідив ціни. Цей матеріал допоможе суттєво зекономити при щоденних покупках.

Що можна купити у мʼясному відділі на знижках

Ковбаса "М’ясна лавка/Своя лінія" Лікарська ДСТУ (550 г) зараз коштує 111,90 грн замість 187,80 грн. Знижка становить -40% .

Ковбаса "М'ясна лавка/Своя лінія" Салямі Болгарська с/к пропонується за ціною 326,89 грн/кг , тоді як стара ціна складала 547,99 грн. Це також вигода у -40% .

Сосиски "М'ясна лавка/Своя лінія" Докторські Фірмові (330 г) обійдуться покупцям у 59,90 грн замість попередніх 92,50 грн. На цей товар діє знижка -35% .

Ковбаса "Добров Салямі Преміум" н/к (320 г) тепер коштує 115,90 грн. Раніше її ціна була 174,50 грн, що відповідає знижці -33%.

Чому "АТБ" раптом так щедро знижує ціни

Великі знижки в супермаркетах — це не благодійність. Маркетолог Володимир Поліщук пояснив виданню, як насправді влаштований цей механізм.

За словами експерта, знижки до 50% — це передусім "трафікогенеруючий" інструмент. Мета — привернути покупця до магазину. Людина приходить за акційним товаром, а по дорозі бере ще десяток позицій без будь-якого дисконту. Саме на них магазин і заробляє.

Знижку може ініціювати не лише магазин, але й виробник. Якщо у виробника впали продажі або треба звільнити склад перед новою партією, він сам іде на переговори з мережею і пропонує розділити витрати на акцію. Обидві сторони виграють: магазин отримує трафік, виробник — обіг товару.

Окремий випадок — товари з коротким терміном придатності. Такі позиції виставляють ближче до покупця на полиці і дають знижку. Маркетолог підкреслює: краще повернути хоч якісь кошти, ніж списати товар у нуль.

