Сир "Маскарпоне" за 100 гривень та "Активіа" зі знижкою 35%: "АТБ" оновив ціни у молочному відділі

Марина Іщенко
В період з 29 по 6 травня у магазині можна вигідно купити молочну продукцію. Фото Колаж "Телеграф"

Ритейл пропонує 19 позицій за приємною ціною

Мережа супермаркетів "АТБ" продовжує радувати українців вигідними пропозиціями. Цього разу під масштабний "цінопад" потрапила молочна продукція: від вишуканого маскарпоне для домашніх десертів до улюблених йогуртів та плавлених сирків.

"Телеграф" проаналізував акційні позиції. Ми підрахували, скільки коштують популярні товари зі знижками до 41%.

Вишукані та м'які сири

Для поціновувачів кулінарних експериментів справжнім подарунком стала знижка на італійську класику.

  • Сир De Lucia Маскарпоне (250 г): нова ціна становить 91,71 грн, тоді як раніше він коштував 157,40 грн. Це одна з найбільших знижок тижня — ви заощаджуєте понад 65 гривень на одній банці.
  • Крем-сир "Ферма Вершковий" (170 г): ідеальний варіант для бутербродів став доступнішим на 37%. Зараз його можна придбати за 48,50 грн замість попередніх 77,00 грн.

Плавлені сири

Для тих, хто шукає бюджетні рішення для сніданку, ціни на продукцію бренду Molendam знизилися на 40%.

  • Плавлені сири Molendam (70 г): лінійка, що включає смаки "Жульєн", "Голландський" та "Вершковий", тепер коштує лише 15,90 грн (стара ціна — 26,50 грн).

Йогурти та сиркові десерти

Любителі солодкого та корисного можуть суттєво зекономити на продукції "Активіа" та "Дольче".

Біфідойогурти "Активіа" (260 г) — знижка 35%: Більшість позицій лінійки (ягоди-злаки, полуниця-чіа, вишня-чіа, ананас та класичний з біфідобактеріями) коштують 21,90 грн замість 33,90 грн. Безлактозний варіант (банан-ківі) обійдеться у 22,90 грн (стара ціна — 35,50 грн).

Продукція "Дольче" — знижка до 30%:

  • Десерти сиркові аеровані (170 г): смаки ананас, ягоди та вишня коштують 28,90 грн (було 40,90 грн).
  • Йогурти в стаканах (280 г): широкий вибір смаків (персик-папая, вишня-чіа, чорниця-яблуко, полуниця-банан, манго, персик-маракуя) пропонується за єдиною акційною ціною — 29,90 грн замість 42,90 грн.

Нагадаємо, що акційні ціни актуальні лише тиждень — з 29 квітня по 6 травня. Наявність товарів залежить від конкретного магазину мережі, тож варто завітати до "АТБ" вже найближчими днями.

