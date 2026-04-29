Сир "Маскарпоне" за 100 гривень та "Активіа" зі знижкою 35%: "АТБ" оновив ціни у молочному відділі
Ритейл пропонує 19 позицій за приємною ціною
Мережа супермаркетів "АТБ" продовжує радувати українців вигідними пропозиціями. Цього разу під масштабний "цінопад" потрапила молочна продукція: від вишуканого маскарпоне для домашніх десертів до улюблених йогуртів та плавлених сирків.
"Телеграф" проаналізував акційні позиції. Ми підрахували, скільки коштують популярні товари зі знижками до 41%.
Вишукані та м'які сири
Для поціновувачів кулінарних експериментів справжнім подарунком стала знижка на італійську класику.
- Сир De Lucia Маскарпоне (250 г): нова ціна становить 91,71 грн, тоді як раніше він коштував 157,40 грн. Це одна з найбільших знижок тижня — ви заощаджуєте понад 65 гривень на одній банці.
- Крем-сир "Ферма Вершковий" (170 г): ідеальний варіант для бутербродів став доступнішим на 37%. Зараз його можна придбати за 48,50 грн замість попередніх 77,00 грн.
Більше подробиць у матеріалі: "Ціни в "АТБ" впали на 55%: які товари можна купити з великим дисконтом цього тижня".
Плавлені сири
Для тих, хто шукає бюджетні рішення для сніданку, ціни на продукцію бренду Molendam знизилися на 40%.
- Плавлені сири Molendam (70 г): лінійка, що включає смаки "Жульєн", "Голландський" та "Вершковий", тепер коштує лише 15,90 грн (стара ціна — 26,50 грн).
Йогурти та сиркові десерти
Любителі солодкого та корисного можуть суттєво зекономити на продукції "Активіа" та "Дольче".
Біфідойогурти "Активіа" (260 г) — знижка 35%: Більшість позицій лінійки (ягоди-злаки, полуниця-чіа, вишня-чіа, ананас та класичний з біфідобактеріями) коштують 21,90 грн замість 33,90 грн. Безлактозний варіант (банан-ківі) обійдеться у 22,90 грн (стара ціна — 35,50 грн).
Продукція "Дольче" — знижка до 30%:
- Десерти сиркові аеровані (170 г): смаки ананас, ягоди та вишня коштують 28,90 грн (було 40,90 грн).
- Йогурти в стаканах (280 г): широкий вибір смаків (персик-папая, вишня-чіа, чорниця-яблуко, полуниця-банан, манго, персик-маракуя) пропонується за єдиною акційною ціною — 29,90 грн замість 42,90 грн.
Нагадаємо, що акційні ціни актуальні лише тиждень — з 29 квітня по 6 травня. Наявність товарів залежить від конкретного магазину мережі, тож варто завітати до "АТБ" вже найближчими днями.
Раніше "Телеграф" писав, що в "АТБ" розпочався великий розпродаж солодощів.