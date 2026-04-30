Ікра форелі за 250 гривень та креветки зі знижкою 33%: "АТБ" знизив ціни у рибному відділі

Марина Іщенко
На товарах можна зекономити пристойну суму. Фото Колаж "Телеграф"

Встигніть закупитися делікатесами, акція триває обмежений час

Мережа супермаркетів "АТБ" оголосила про чергову хвилю вигідних знижок. Цього разу під акційні пропозиції потрапили популярні товари з категорії морепродуктів та закусок.

"Телеграф" дослідив ціни. Ми розповімо, скільки можна зекономити.

Згідно з актуальними даними, найбільшу увагу привертають такі позиції:

  • Ікра Norven лососева форелі (80 г): справжній делікатес став доступнішим. Нова ціна складає 254,90 грн, тоді як стара вартість сягала 425,50 грн. Максимальна знижка — мінус 40%.
  • Креветки Norven Vannamei варено-морожені (700 г): велика упаковка морепродуктів зараз коштує 197,90 грн замість попередніх 298,70 грн (економія 33%).
  • Крабові палички "Своя лінія" (500 г): велика півкілограмова пачка заморожених крабових паличок (виробництва Литва) пропонується за ціною 89,90 грн (стара ціна — 129,90 грн, знижка 30%).
  • Паста з кальмаром та креветками "Своя лінія" (160 г): легка закуска в банці тепер коштує всього 33,90 грн, замість 54,80 грн (знижка 38%).
  • Крабові палички "Своя лінія" (250 г): менший формат упаковки також підпав під акцію — 48,90 грн замість 69,90 грн (знижка 30%).

Якщо ви покладете у свій кошик цей набір продуктів, загальна сума економії складе: 353,30 грн. Такі знижки дозволяють покупцям придбати якісні продукти морського походження за значно привабливішими цінами.

Нагадаємо, що акційні ціни актуальні лише тиждень — з 29 квітня по 6 травня.

