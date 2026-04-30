Ікра форелі за 250 гривень та креветки зі знижкою 33%: "АТБ" знизив ціни у рибному відділі
Встигніть закупитися делікатесами, акція триває обмежений час
Мережа супермаркетів "АТБ" оголосила про чергову хвилю вигідних знижок. Цього разу під акційні пропозиції потрапили популярні товари з категорії морепродуктів та закусок.
"Телеграф" дослідив ціни. Ми розповімо, скільки можна зекономити.
Згідно з актуальними даними, найбільшу увагу привертають такі позиції:
- Ікра Norven лососева форелі (80 г): справжній делікатес став доступнішим. Нова ціна складає 254,90 грн, тоді як стара вартість сягала 425,50 грн. Максимальна знижка — мінус 40%.
- Креветки Norven Vannamei варено-морожені (700 г): велика упаковка морепродуктів зараз коштує 197,90 грн замість попередніх 298,70 грн (економія 33%).
- Крабові палички "Своя лінія" (500 г): велика півкілограмова пачка заморожених крабових паличок (виробництва Литва) пропонується за ціною 89,90 грн (стара ціна — 129,90 грн, знижка 30%).
- Паста з кальмаром та креветками "Своя лінія" (160 г): легка закуска в банці тепер коштує всього 33,90 грн, замість 54,80 грн (знижка 38%).
- Крабові палички "Своя лінія" (250 г): менший формат упаковки також підпав під акцію — 48,90 грн замість 69,90 грн (знижка 30%).
Якщо ви покладете у свій кошик цей набір продуктів, загальна сума економії складе: 353,30 грн. Такі знижки дозволяють покупцям придбати якісні продукти морського походження за значно привабливішими цінами.
Нагадаємо, що акційні ціни актуальні лише тиждень — з 29 квітня по 6 травня.
Нагадаємо, що акційні ціни актуальні лише тиждень — з 29 квітня по 6 травня.