Где покупать помидоры в апреле: сравнение цен в "АТБ", "Сильпо", "Metro" и не только (разница почти сто гривен)

Разница в ценниках может быть значительной

Цены на одни и те же товары в различных супермаркетах Украины могут существенно отличаться. Зная о самых выгодных предложениях, можно экономить средства даже без скидок.

Об этом свидетельствует анализ "Телеграфа". Так, например, разница в цене на красные томаты в различных магазинах Украины сейчас может доходить почти до 100 гривен на одном килограмме.

Цены на помидоры в супермаркетах:

"Ашан" — 199 гривен за килограмм;

"Novus" — 209 гривен за килограмм;

"АТБ" — 219 гривен за килограмм (тепличные 1 сорт);

"Metro" — 238 гривен за килограмм;

"Сильпо" — 268 гривен за килограмм.

Вывод: дешевле всего среди популярных сетей красные помидоры продает сеть "Ашан". Разница в цене между его предложением и предложением "Сильпо" составляет 69 гривен.

