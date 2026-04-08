Вже на дві голови вище матері: як зараз виглядає єдиний син Потапа та Ірини Горової (фото)

Юнак живе за кордоном, але регулярно буває у Києві

Олексій Потапенко (Потап) та Ірина Горова прожили у шлюбі близько 15 років і офіційно розлучилися у 2014 році. У цьому союзі народився єдиний син артистів, якого назвали Андрієм. Нині хлопцеві 17 років і він помітно подорослішав за останні роки.

На свіжому фото, яке опублікувала Горова у своєму Instagram, можна помітити, що Андрій вже на дві голови вищий за матір. Вони зображені десь на тлі гірського пейзажу, мабуть, не в Україні.

Зустрілася зі своїм малим. Так, вже не малий зовсім, але для мами це назавжди написала Ірина Горова

Ірина Горова із сином Андрієм. Фото: https://www.instagram.com/gorovaya_irina/

Зазначимо, що зараз Андрій Потапенко живе та навчається у Великій Британії. Ірина Горова у недавніх інтерв’ю ділилася, що навчання сина обходиться сім’ї у значні суми.

Ірина Горова із сином Андрієм. Фото: https://www.instagram.com/gorovaya_irina/

Незважаючи на життя за кордоном, Андрій регулярно буває в Києві, а також час від часу зустрічається зі своїм батьком Потапом, який переважно живе в Іспанії.

Потап із сином Андрієм. Фото: https://www.instagram.com/realpotap/

Так, у листопаді 2025 року Олексій Потапенко, який втік із України, поділився кадрами із 17-річним сином. На них можна помітити, що хлопець віддає перевагу стилю, схожому на стиль його батька. При цьому він носить стрижку з довгим волоссям.

Потап із сином Андрієм. Фото: https://www.instagram.com/realpotap/

