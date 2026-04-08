ТЦК більше не буде мобілізувати українців: яку реформу готує уряд

Зміни покликані підвищити ефективність та прозорість системи

В рамках реформування підходів до мобілізації в Україні розглядається можливість переформатування роботи Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Їхню роботу планують розділити на соціальну функцію та функцію призову і змінити назву на "Офіс призову" або "Офіс комплектування".

Про це народний депутат України, секретар Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко розповів в інтерв'ю "Ліга.нет". За його словами, ці зміни навряд чи зможуть щось покращити в мобілізаційних процесах.

В назві точно буде слово "офіс"

Нардеп зазначив, що автори цієї ідеї наполягають на розділенні нинішніх функцій ТЦК та СП на дві частини: соціальної підтримки та безпосередньо мобілізаційну. Він додав, що, на думку ініціаторів, це має зробити систему більш прозорою та ефективною.

"Я бачив кілька пропозицій щодо змін. ТЦК планують реформувати та розділити на соціальну функцію та функцію призову. Розмістити їх в різних будівлях і назвати "Офіс призову" або "Офіс комплектування". Чи змінить це щось – це питання до людей, хай самі подумають", — зазначив Костенко.

Реформа мобілізації в Україні — що відомо

Народний депутат України, член комітету з нацбезпеки і оборони, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в коментарі "Телеграфу" повідомив, що в рамках реформування підходів до мобілізації будуть змінені заходи впливу на ухилянтів. Вони будуть варіюватися, адже заплановані як певні покращення, так і погіршення.

"Є і популістичні речі, а з іншого боку є якісь речі, більш жорсткі. Тобто треба загалом дивитися на всю концепцію комплексно для того, щоб розуміти, як це буде працювати", – пояснив нардеп.

Арахамія наголосив, що законодавчі зміни до мобілізації перебувають на завершальному етапі й невдовзі будуть представлені парламенту та суспільству. Це питання перебуває в активній розробці міністра оборони Михайла Федорова.

Раніше "Телеграф" розповідав, що, за словами Давида Арахамії, над змінами до процесів мобілізації працює Міністерство оборони. Очікується, що протягом місяця відомство представить свої пропозиції щодо цього питання.