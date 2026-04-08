Різниця понад 100 гривень: у якому супермаркеті найвигідніше купувати докторську ковбасу

Середній цінник на "лікарську" підбирається до 500 гривень

Цінова політика українських мереж супермаркетів може відрізнятись. Це означає, що одні й ті ж самі товари можуть продаватися за різною вартістю.

"Телеграф", посилаючись на дані сайту "Мінфін", розповідає про те, де зараз найдешевше купити докторську ковбасу. Для порівняння був узятий один із популярних екземплярів — ковбаса докторська "Алан". Прямо зараз ціни на неї в різних супермаркетах можуть відрізнятись більш ніж на сто гривень.

Найдешевше, згідно з аналізом сайту "Мінфін", зараз цю ковбасу продають у мережі "Metro". За 1 кілограм продукту там попросять з покупця 369 гривень.

Ціни в інших магазинах:

Друга за вигідністю пропозиція від супермаркетів "Ашан" — 443 гривні;

"Novus" — 489 гривень;

Megamarket — 532 гривні.

Середня ціна — 458 гривень (станом на 8 квітня 2026 року). Різниця в ціні між найдорожчою та найвигіднішою пропозицією — ~ 150 гривень.

Ціни на медичну ковбасу в Україні. Інфографіка — Мінфін

