Різниця понад 100 гривень: у якому супермаркеті найвигідніше купувати докторську ковбасу

Денис Подставной
Автор
Вартість ковбаси
Вартість ковбаси. Фото Колаж "Телеграфу"

Середній цінник на "лікарську" підбирається до 500 гривень

Цінова політика українських мереж супермаркетів може відрізнятись. Це означає, що одні й ті ж самі товари можуть продаватися за різною вартістю.

"Телеграф", посилаючись на дані сайту "Мінфін", розповідає про те, де зараз найдешевше купити докторську ковбасу. Для порівняння був узятий один із популярних екземплярів — ковбаса докторська "Алан". Прямо зараз ціни на неї в різних супермаркетах можуть відрізнятись більш ніж на сто гривень.

Найдешевше, згідно з аналізом сайту "Мінфін", зараз цю ковбасу продають у мережі "Metro". За 1 кілограм продукту там попросять з покупця 369 гривень.

Ціни в інших магазинах:

  • Друга за вигідністю пропозиція від супермаркетів "Ашан" — 443 гривні;
  • "Novus" — 489 гривень;
  • Megamarket — 532 гривні.

Середня ціна — 458 гривень (станом на 8 квітня 2026 року). Різниця в ціні між найдорожчою та найвигіднішою пропозицією — ~ 150 гривень.

Ціни на докторську ковбасу в Україні.
Ціни на медичну ковбасу в Україні. Інфографіка — Мінфін

