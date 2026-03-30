Нижче середньої по Україні? Стало відомо, яка зарплата у Зеленського (декларація)

Українці будуть здивовані

Президент України Володимир Зеленський у 2025 році отримував заробітну платню у розмірі 28 000 грн на місяць. Така сума навіть не дотягує до середньої зарплати по Україні, яка, за даними Державної служби статистики, становить 28 321 грн.

Про це свідчать дані з декларації очільника держави. У 2025 році доходи сім’ї складалися із зарплати, банківських відсотків, погашення ОВДП та орендних надходжень і загалом сягнули понад 15 млн грн.

Згідно з документом за минулий рік Зеленський отримав від держави 336 000 грн зарплати. Якщо поділити цю суму на 12 місяців, виходить 28 000 грн.

Президент отримав дохід від здачі майна в оренду:

від Борисова Антона Юрійовича у розмірі 446 084 грн

від іноземців Вімаліна Юктананда і Паннакорна Тронгторкія у сумі 806 522 грн

від іноземців Їлі Янь та Їяо Янь у розмірі 871 730 грн

Перша леді Олена Зеленська отримала дохід від здачі майна в оренду:

від ТОВ "КВАРТАЛ 95" у розмірі 2 455 712 грн

від іноземців Вімаліна Юктананда і Паннакорна Тронгторкія у сумі 806 522 грн

від іноземців Їлі Янь та Їяо Янь у розмірі 871 730 грн

Таким чином Зеленський заробив на оренді 2 124 336 грн, а його дружина – 4 133 964 грн. В пунктах, де платниками є іноземці, ймовірно йдеться про спільну власність, дохід з оренди якої розділений навпіл.

Дохід гаранта Конституції також складався з:

роялті – 4 000 грн

відсотків з банківського вкладу у "Приватбанку" – 42 928 грн

відсотків з банківського вкладу в "ОТП БАНК" – 147 150 грн

доходу від погашення ОВДП – 4 182 461 грн

А його дружини з:

доходу від погашення ОВДП – 4 182 461 грн

доходу від погашення ОВДП – 281 733 грн

відсотків з банківського вкладу в "ОТП БАНК" – 89 062 грн

Таким чином Володимир Зеленський за 2025 рік загалом отримав 6 836 875 грн, а його дружина – 8 687 220 грн. Сукупний дохід родини склав 15 524 095 грн.

