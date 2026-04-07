У "Варусі" почалася ліквідація пасок перед Великоднем: знижка сягнула 35%

Встигніть сходити в магазин по великодній хліб та заощадити

Перед Великоднем у популярній мережі супермаркетів "Varus" з’явилася приємна знижка, яка може зацікавити всіх, хто планує святковий кошик. Один із традиційних смаколиків раптово подешевшав на 35%.

Йдеться про кекс великодній з начинкою з шоколаду та фундука масою 100 грамів, який раніше коштував 135,0 гривень. Про це повідомили на сайті магазину.

Після зниження ціни його вартість становить 87,70 гривень. Таким чином, покупці можуть придбати святкову випічку майже на третину дешевше від початкової ціни.

Скільки вдасться зекономити на пасці у "Varus".

Одночасно, в українських супермаркетах журналісти "Телеграфа" помітили помітну різницю в ціні на вершкове масло відомого бренду. В одній із торгових мереж його вартість суттєво знизилася, тоді як у конкурентів цей самий продукт залишається значно дорожчим.

Зокрема, у мережі "Сільпо" зафіксовано зниження ціни на популярне вершкове масло. Водночас у "АТБ" цей же товар коштує майже на 48 гривень дорожче.

