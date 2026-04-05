Мінус 50 грн на маслі та 35% - на сухофруктах: в "АТБ" подешевшали продукти для паски

Марина Бондаренко
Можна буде зекономити на інгредієнтах для великоднього хліба. Фото Колаж "Телеграфу"

Більшість складників великодньої паски зараз доступні в "АТБ" зі знижками

У мережі "АТБ" діють вигідні акції напередодні Великодня, тож українці можуть суттєво зекономити на продуктах для приготування традиційної паски. До кошика входять базові інгредієнти — від борошна й яєць до сухофруктів і дріжджів.

Багато з них зараз продаються зі знижками від 30%. Список склав "Телеграф".

Ось актуальні пропозиції:

  • Масло 180 г — знижка -41%, ціна 73.90 грн, економія 52.00 грн
  • Виноград сушений 200 г — знижка -35%, ціна 35.90 грн, економія 19.80 грн
  • Молоко 0.84 кг — знижка -35%, ціна 39.90 грн, економія 22.00 грн
  • Журавлина сушена 125 г — знижка -35%, ціна 42.50 грн, економія 23.40 грн
  • Чорнослив 200 г — знижка -35%, ціна 51.90 грн, економія 28.00 грн
  • Сир кисломолочний 350 г — знижка -30%, ціна 58.90 грн, економія 25.00 грн
  • Дріжджі пресовані 100 г — знижка -28%, ціна 10.60 грн, економія 4.30 грн
  • Олія соняшникова 0.85 л — знижка -10%, ціна 82.70 грн, економія 9.20 грн
  • Дріжджі сухі 12 г — знижка -28%, ціна 4.20 грн, економія 1.60 грн
  • Яйця курячі 10 шт — знижка -5%, ціна 76.50 грн, економія 4.10 грн
Знижки в "АТБ" на інгрідієнти для паски
Що купити в "АТБ" для приготування паски зі знижками. Фото: Телеграф

Завдяки таким акціям підготовка до свята стає доступнішою, а господині можуть приготувати смачну домашню паску трохи зекономивши.

Оновлені цінники на продукти для приготування пасок в "АТБ". Фото: інфографіка "Телеграфа", згенеровано Ші

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в "АТБ" продають шоколад Roshen та Millennium за пів ціни.

