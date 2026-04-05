Мінус 50 грн на маслі та 35% - на сухофруктах: в "АТБ" подешевшали продукти для паски
Більшість складників великодньої паски зараз доступні в "АТБ" зі знижками
У мережі "АТБ" діють вигідні акції напередодні Великодня, тож українці можуть суттєво зекономити на продуктах для приготування традиційної паски. До кошика входять базові інгредієнти — від борошна й яєць до сухофруктів і дріжджів.
Багато з них зараз продаються зі знижками від 30%. Список склав "Телеграф".
Ось актуальні пропозиції:
- Масло 180 г — знижка -41%, ціна 73.90 грн, економія 52.00 грн
- Виноград сушений 200 г — знижка -35%, ціна 35.90 грн, економія 19.80 грн
- Молоко 0.84 кг — знижка -35%, ціна 39.90 грн, економія 22.00 грн
- Журавлина сушена 125 г — знижка -35%, ціна 42.50 грн, економія 23.40 грн
- Чорнослив 200 г — знижка -35%, ціна 51.90 грн, економія 28.00 грн
- Сир кисломолочний 350 г — знижка -30%, ціна 58.90 грн, економія 25.00 грн
- Дріжджі пресовані 100 г — знижка -28%, ціна 10.60 грн, економія 4.30 грн
- Олія соняшникова 0.85 л — знижка -10%, ціна 82.70 грн, економія 9.20 грн
- Дріжджі сухі 12 г — знижка -28%, ціна 4.20 грн, економія 1.60 грн
- Яйця курячі 10 шт — знижка -5%, ціна 76.50 грн, економія 4.10 грн
Завдяки таким акціям підготовка до свята стає доступнішою, а господині можуть приготувати смачну домашню паску трохи зекономивши.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в "АТБ" продають шоколад Roshen та Millennium за пів ціни.