В "АТБ" знижка в 50% на шоколад популярного бренду: чи є ще більш вигідні варіанти в інших магазинах

На деякі види ласощів витрати можуть бути меншими приблизно на 120 гривень

У мережі супермаркетів "АТБ" діє приваблива знижка для поціновувачів солодкого — до 50% на шоколад популярного українського бренду "Roshen". Водночас вигідні пропозиції на солодощі можна знайти не лише в цьому магазині.

В "АТБ" акція охоплює низку позицій, зокрема класичні плитки молочного та чорного шоколаду, а також варіанти з різноманітними начинками.

Зокрема, покупцям доступні:

Шоколад 295 г "Roshen" Lacmi з цілим лісовим горіхом та шоколадно-карамельною начинкою — 114,90 грн замість 232,90 грн (економія 118 грн)

Шоколад 295 г "Roshen" Lacmi молочний з арахісом та карамельно-арахісовою начинкою — 97,90 грн замість 196,90 грн (економія 99 грн)

Шоколад 280 г "Roshen" Lacmi молочний з мигдалем, кокосовим кремом та рисовими кульками — 97,90 грн замість 196,90 грн (економія 99 грн)

Шоколад 275 г "Roshen" Lacmi Strawberry Cake зі смаком полуниця-крем та печивом — 97,90 грн замість 196,90 грн (економія 99 грн)

Знижки на шоколад в "АТБ". Фото: Телеграф

Водночас вигідні пропозиції на продукцію "Roshen" можна знайти не лише в "АТБ". Дешеві шоколадки цього бренду продаються і в мережі "Аврора".

Як можна побачити на фото у дописі з акаунту "Threads" під назвою "super_znyzhky_akcii", популярний шоколад молочний Lacmi з начинкою тірамісу з печивом (270 г) суттєво подешевшав. Його звичайна ціна становила 149 гривень, однак за акційною пропозицією продукт можна придбати за 99,0 гривень, що означає економію у 50 гривень.

Скільки ще триватиме пропозиція — невідомо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в "АТБ" подешевшали сотні товарів. Ми написали, які акції діють в магазині.