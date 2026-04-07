В "Варусе" началась ликвидация пасок перед Пасхой: скидка достигла 35%

Успейте сходить в магазин за пасхальным хлебом и сэкономить

Накануне Пасхи в популярной сети супермаркетов "Varus" появилась приятная скидка, которая может заинтересовать всех, кто собирает праздничную корзинку. Одно из традиционных лакомств неожиданно подешевело на 35%.

Речь идет о пасхальном кексе с начинкой из шоколада и фундука весом 100 граммов, который ранее стоил 135,0 гривны. Об этом сообщили на сайте магазина.

После снижения цены его стоимость составляет 87,70 гривны. Таким образом, покупатели могут приобрести праздничную выпечку почти на треть дешевле первоначальной цены.

Сколько удастся сэкономить на пасхе у "Varus".

В то же время, в украинских супермаркетах журналисты "Телеграфа" заметили заметную разницу в цене на сливочное масло известного бренда. В одной из торговых сетей его стоимость существенно снизилась, тогда как у конкурентов этот продукт остается значительно дороже.

В частности, в сети "Сильпо" зафиксировано снижение цены на популярное сливочное масло. В то же время у "АТБ" этот же товар стоит почти на 48 гривен дороже.

Напомним, ранее мы писали о том, где удастся сэкономить 115 гривен на килограмме свежих огурцов к Пасхе.