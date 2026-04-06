Точно не в "АТБ": де вдасться зекономити 115 грн на кілограмі свіжих огірків до Великодня
Ціни на свіжі овочі в українських супермаркетах суттєво відрізняються
Ціни на звичайні огірки можуть неприємно здивувати — у різних супермаркетах різниця сягає десятків, а подекуди й понад сім сотень гривень за кілограм.
Де ж зараз можна купити їх найвигідніше, проаналізував "Телеграф". Ми взяли актуальні цінники в 5 торгових мережах.
Найвигідніші варіанти наразі можна знайти в мережі "Сільпо". Тут найдешевша пропозиція становить близько 60 гривень за кілограм, що значно нижче за середній ринковий рівень. Водночас у цьому ж магазині представлені й дорожчі позиції: 154 гривень за 450 грамів та 179 гривень за кілограм, що залежить від сорту та походження овочів.
У "АТБ" огірки коштують дорожче: 175,89 гривні за кілограм, а зі знижкою — 169,89 гривні. Це одна з вищих цін серед популярних торгових мереж.
У "Фора" вартість починається від 139 гривень за кілограм, що робить мережу середнім за рівнем цін варіантом.
У "Varus" найдешевша пропозиція становить 149,90 грн за кілограм (представлено два варіанти).
Також у "Novus" огірки продаються від найнижчої ціни в 149 гривень за 450 грамів, що у перерахунку на кілограм виходить дорожче за більшість конкурентів.
Таким чином, найнижчу ціну на свіжі огірки наразі пропонує "Сільпо", тоді як у "АТБ" та "Novus" овочі коштують відчутно дорожче. Якщо порівняти найдешевшу пропозицію (60 гривень) з найдорожчою зі запропонованих (175 гривень), то економія становить приблизно 115 гривень на кілограмі.
