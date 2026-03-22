Ціни на гречку ростуть: де купити майже кіло крупи за 25 гривень

Ціна на гречку в Україні продовжує стрімко летіти вгору. У популярних магазинах вона коштує аж 50 гривень, але якщо пошукати, то можна купити значно дешевші упаковки.

Моніторинг цін у сервісі "GoToShop" показує, що зараз найдешевшу гречку можна знайти в мережі "Сільпо" — упаковка 800 грамів коштує 24,99 гривні, причому на неї ще діє знижка 16%.

У "Auchan" гречка в упаковці 500 грамів коштує 29,90 гривні, що також є відносно доступною пропозицією.

Водночас у "Varus" ціни значно вищі. Наприклад, швидкорозварна гречка там коштує 42,90 гривні за 900 грамів, а звичайна крупа — 50,90 гривні. Також у цій мережі можна знайти гречку "Сто пудов" за 32,90 гривні, але упаковка менша — лише 400 грамів. Сюди також можна віднести й брендовану гречку "Varto" в пакетиках, яка обійдеться у 33,90 гривні за 400 грамів.

Ціни на гречку в "АТБ". Фото: gotoshop

Скільки коштує крупа в "АТБ"

У мережі "АТБ" представлено кілька варіантів гречаної крупи з різними цінами залежно від бренду та ваги. Найдешевша пропозиція — гречка "Розумний вибір" у фасуванні 1 кг, яка коштує 50,90 грн за упаковку, але наразі вона закінчується.

Також у продажу є гречана ядриця "Своя лінія" непропарена вагою 0,9 кг за 65,90 грн. Для тих, хто віддає перевагу більш преміальним варіантам, доступна гречка Attuale (смажена ядриця) у фасуванні 1 кг, яка коштує 80,80 грн.

Крім того, в асортименті є гречка "Своя лінія" відбірна у пакуванні 0,5 кг за 45,90 грн.

Ціни на гречку в "АТБ". Фото: скріншот з магазина

