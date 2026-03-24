Ціни здивують: у скільки обійдеться великодній кошик в "АТБ"

Свято влетить в копієчку

Великдень 2026 в Україні припадає на 12 квітня. До свята залишається менше трьох тижнів — час починати формувати святковий кошик.

"Телеграф" проаналізував сайт "АТБ" і розібрали, що з традиційного переліку можна вже зараз купити в магазині. Ми розповімо, скільки коштує зібрати великодній кошик.

Яйця та масло — база святкової випічки

Ціни на курячі яйця (за 10 шт.) зараз коливаються від 80,60 грн (власна марка "Своя лінія", 1 категорія) до 90,70 грн ("Квочка Домашні"). Середня ціна за десяток відбірних яєць становить приблизно 85–89 грн.

Курячі яйця в "АТБ"

Ситуація з вершковим маслом (пачка 180-200 г) виглядає наступним чином:

Бюджетні варіанти (53-57% жирності) стартують від 71,90 – 88,90 грн .

. Масло жирністю 82% ("Яготинське", "Ферма", "Молокія") коштує від 120,80 до 134,90 грн за пачку.

Масло в "АТБ"

Від ковбаси до буженини

М’ясна тарілка традиційно є найдорожчою частиною кошика.

Ковбаса: "Салямі Фінська" коштує близько 109,90 грн за 420 г, тоді як сирокопчені варіанти (наприклад, "Губернаторська") зі знижкою обійдуться у 359,89 грн за кг.

Буженина та шинка: За кілограм традиційної буженини доведеться віддати близько 437,69 грн, а за шинку "Екстра" — 388,99 грн.

Ковбаси в "АТБ"

Сирне асорті

Неможливо уявити святковий стіл без твердого сиру. В АТБ зараз представлений широкий вибір як бюджетних, так і преміальних позицій:

Найвигіднішими є пропозиції від власної марки "Своя лінія" (Голландський, Вершковий, Гауда) — по 59,90 грн за 160 г.

за 160 г. Сири від ТМ "Комо" (Сметанковий, Вершковий) та "Звенигора" коштують у межах 89,40 – 103,90 грн за упаковку 150-160 г.

за упаковку 150-160 г. Для поціновувачів витриманих смаків сир Dziugas (100 г) обійдеться від 96,50 до 109,90 грн.

Що з пасками

Наразі на полицях АТБ масовий продаж пасок ще не розпочався, проте ми можемо зорієнтуватися на торішні показники та прогнози. Минулого року невелику паску (бл. 200-300 г) можна було придбати за ціною від 45 до 70 грн, а великі панеттоне з сухофруктами коштували понад 150-170 грн.

Цього року буде подорожчання готової випічки. Основними чинниками є зростання вартості пального, що впливає на логістику, а також підвищення цін на енергоносії для пекарень та здорожчання основних інгредієнтів (цукру, борошна та молочних продуктів). Очікується, що середня ціна на паску може зрости на 10-15% порівняно з минулим роком.

Напої

Пляшка традиційного десертного вина "Кагор" (0,7 л) обійдеться приблизно у 187,60 грн.

Скільки коштує кошик

Якщо збирати мінімальний святковий набір (десяток яєць, пачка масла, палиця ковбаси, шматочок буженини (500 г), Кагор та середня паска), то цього року чек в АТБ складе приблизно 850–1000 гривень.

Варто зауважити, що ближче до самого свята мережі зазвичай пропонують додаткові акції, проте загальна тенденція до зростання цін через інфляцію та логістичні складнощі залишається незмінною. Тож тим, хто хоче заощадити, варто купувати продукти тривалого зберігання вже зараз.

Вартість великоднього кошика у 2026 році. Інфографіка "Телеграф"

