Ціна кусається, але: кекс до Великодня від Roshen став зіркою соцмереж (фото)

Такий смаколик не залишить байдужим нікого

Православний Великдень в Україні святкуватимуть 12 квітня. До цього дня залишилося менше трьох тижнів, тому магазини вже почали заповнювати полиці тематичною випічкою.

У мережі Threads користувачі активно діляться відгуками та фотографіями шоколадного кексу. Його вже можна придбати у фірмових кондитерських магазинах Roshen.

Як виглядає великодній кекс

Продукція привертає увагу своїм апетитним виглядом. Це пишний та високий кекс, щедро оздоблений:

біла глазур, рясно присипана великою кількістю молочних шоколадних дропсів. Всередині: користувачі показують на зрізі м’яке, золотаве тісто, яке буквально "фаршироване" шматочками шоколаду.

Скільки коштує?

Ціна на "Кекс Великодній" у фірмовій мережі є фіксованою та досить демократичною. Вартість — 298,25 грн за штуку. Випічка вже доступна як у фізичних магазинах, так і для замовлення на офіційному сайті компанії.

Попри те, що до свята ще є час, товар розкуповують дуже швидко. Користувачі соцмереж закликають "не йти, а бігти" до магазинів, поки випічка ще є в наявності. Дехто купує одразу по декілька штук, щоб не стояти у величезних чергах.

