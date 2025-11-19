Нардеп показав, у чому саме підозрюють Міндіча: у документі НАБУ фігурує Зеленський
-
-
Злочини відбувалися у різних сферах економіки України
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повідомило про підозру бізнесменові та головному фігуранту справи про корупцію в енергетиці Тимуру Міндічу за кількома статтями. У документі прямо йдеться про його дружбу із Володимиром Зеленським.
Що потрібно знати:
- НАБУ підозрює Міндіча у незаконному впливі на міністра енергетики та оборони, а також в інших злочинах.
- Фігурант користався дружбою з главою держави та зв'язками з вищими посадовими особами.
- Загальна сума легалізованих коштів злочинною організацією перевищує сотні мільйонів.
Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.
Народний обранець опублікував скани документа про вручення підозри, в яких офіційно йдеться про те, що Міндіч мав дружні стосунки з президентом України Володимиром Зеленським.
"Досудовим розслідуванням встановлено, що не пізніше січня-лютого 2025 року, Міндіч Тимур Михайлович, користуючись ситуацією, що склалася в період воєнного стану, наявністю дружніх відносин з президентом України Володимиром Зеленським, зв’язків з чинними і колишніми вищими посадовими особами державної влади та правоохоронних органів, таким чином, користуючись значним впливом у державі з метою задоволення власних потреб, вирішив незаконно збагатитися шляхом організації скоєння злочинів у різних сферах економіки України", — йдеться у документі.
Йдеться про такі статті:
1. Створення злочинної організації
2. Незаконний вплив на міністра енергетики та оборони
3. Контроль за фінансовими потоками в енергетиці
4. Відмивання коштів
5. Вербування учасників злочинної організації.
Правоохоронці вважають, що злочинна організація під керуванням Міндіча легалізувала 311 241 925,45 гривень.
Що відомо про корупційний скандал
- НАБУ 10 листопада заявило про викриття злочинної організації, яка систематично отримувала неправомірну вигоду від контрагентів "Енергоатому" через бек-офіс у Києві, легалізувавши близько 100 млн доларів.
- По справі пройшли обшуки. Їх провели не лише у Міндіча, а й у екс-міністра енергетики і тоді чинного міністра юстиції Германа Галущенка, вісьмох осіб повідомлено про підозру, п’ятьом обрали утримання під вартою із заставою.
- При цьому Міндічу вдалося виїхати з України ще до обшуку. Цікаво, що Державна прикордонна служба підтвердила, що перетин кордону відбувався законно, всі документи були в порядку, обмежень на виїзд не встановлювалося.
- РНБО наклала на Міндіча та Олександра Цукермана санкції.
- Міндіча також можуть позбавити громадянства.
Раніше "Телеграф" розповідав, що один із фігурантів справи скаржився, що йому важко було нести 1,6 млн доларів готівкою. З’ясувалося – це не так багато.