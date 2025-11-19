Нардеп показав, у чому саме підозрюють Міндіча: у документі НАБУ фігурує Зеленський

Злочини відбувалися у різних сферах економіки України

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повідомило про підозру бізнесменові та головному фігуранту справи про корупцію в енергетиці Тимуру Міндічу за кількома статтями. У документі прямо йдеться про його дружбу із Володимиром Зеленським.

Що потрібно знати:

НАБУ підозрює Міндіча у незаконному впливі на міністра енергетики та оборони, а також в інших злочинах.

Фігурант користався дружбою з главою держави та зв'язками з вищими посадовими особами.

Загальна сума легалізованих коштів злочинною організацією перевищує сотні мільйонів.

Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

Народний обранець опублікував скани документа про вручення підозри, в яких офіційно йдеться про те, що Міндіч мав дружні стосунки з президентом України Володимиром Зеленським.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що не пізніше січня-лютого 2025 року, Міндіч Тимур Михайлович, користуючись ситуацією, що склалася в період воєнного стану, наявністю дружніх відносин з президентом України Володимиром Зеленським, зв’язків з чинними і колишніми вищими посадовими особами державної влади та правоохоронних органів, таким чином, користуючись значним впливом у державі з метою задоволення власних потреб, вирішив незаконно збагатитися шляхом організації скоєння злочинів у різних сферах економіки України", — йдеться у документі.

Йдеться про такі статті:

1. Створення злочинної організації

2. Незаконний вплив на міністра енергетики та оборони

3. Контроль за фінансовими потоками в енергетиці

4. Відмивання коштів

5. Вербування учасників злочинної організації.

Текст підозри

Правоохоронці вважають, що злочинна організація під керуванням Міндіча легалізувала 311 241 925,45 гривень.

Що відомо про корупційний скандал

НАБУ 10 листопада заявило про викриття злочинної організації, яка систематично отримувала неправомірну вигоду від контрагентів "Енергоатому" через бек-офіс у Києві, легалізувавши близько 100 млн доларів.

По справі пройшли обшуки. Їх провели не лише у Міндіча, а й у екс-міністра енергетики і тоді чинного міністра юстиції Германа Галущенка, вісьмох осіб повідомлено про підозру, п’ятьом обрали утримання під вартою із заставою.

При цьому Міндічу вдалося виїхати з України ще до обшуку. Цікаво, що Державна прикордонна служба підтвердила, що перетин кордону відбувався законно, всі документи були в порядку, обмежень на виїзд не встановлювалося.

РНБО наклала на Міндіча та Олександра Цукермана санкції.

Міндіча також можуть позбавити громадянства.

Раніше "Телеграф" розповідав, що один із фігурантів справи скаржився, що йому важко було нести 1,6 млн доларів готівкою. З’ясувалося – це не так багато.