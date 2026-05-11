Табун коней скакав посеред Запоріжжя: як тварини опинилися там (відео)

Майже два десятки тварин пересувалися дорогою в обласному центрі

У Запоріжжі трапився рідкісний випадок, який здивував містян. Автомобілісти були змушені виявити обережність через табун коней на дорозі.

Відповідне відео публікують Telegram-канали. Майже два десятки коней самостійно пересувалися проїжджою частиною в Хортицькому районі, який у народі називають Бабуркою.

Інцидент стався на вулиці Рубана. У коментарях зазначають, що таке трапляється не вперше.

Один із коментаторів написав, що є працівником стайні, з якої ці коні. За його словами, вони пасуться у балках поряд із Хортицьким районом у супроводі пастуха. Однак можуть злякатися вибуху, мотоцикла, собаки та від переляку тікають.

"Ми намагаємося максимально швидко їх знайти і повернути на місце випасу. А варіанта не випасати їх, на жаль, немає, адже корми дуже дорогі, тому хоча б у сезон, коли є трава, ми намагаємося хоч трохи заощадити", — пояснив інтернет-користувач.

Він також розповів, що деяких із цих тварин врятували від забою, інших – з-під обстрілів чи з окупованих територій.

Варто зазначити, що при перегляді відео в очі впадає "різношерстість" табуна. У ньому є особини різноманітних мастей та порід.

Раніше бездомних собак виявили за 100 км від місця чипування на Рівненщині. Чотирилапі оселилися на території заповідника.