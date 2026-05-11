Коли Путін погодиться на припинення вогню: Кулеба назвав дві вирішальні умови

Дипломат пояснив, чому російський лідер досі не готовий до реальних переговорів

Глава Росії Володимир Путін погодиться на припинення вогню лише тоді, коли ЗС РФ втратить можливість просуватися на фронті, а внутрішні проблеми почнуть виходити з-під контролю. Хоча обидва ці процеси вже тривають, до критичної точки ситуація поки не дійшла.

Такою думкою ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поділився в етері власного Youtube-каналу.

За словами дипломата, очільник Кремля піде на припинення вогню за двох умов, першої з яких є глухий кут на фронті, коли росіяни не зможуть рухатися вперед, а в ідеалі, щоб вони відступали.

"І друге, це коли економічні, безпекові та суспільні проблеми в Росії сягнуть того рівня, коли Путін особисто усвідомить, що вони виходять з-під контролю і потрібно щось робити", — пояснив він.

Колишній очільник МЗС зауважив, що обидва ці процеси розвиваються. Ми бачимо новини з фронту про те, що суттєво уповільнився російський рух.

Дмитро Кулеба. Фото: facebook.com/dmytro.kuleba

"Те, що в Росії наростають дедалі більше ці проблеми, і Путін вже не може їх ігнорувати – це факт. Але чи ми вже там, коли фронт зупинився і проблеми вже стукнули Путіну по голові? На мою думку, ми ще не там. Хоча рух в тому напрямі відбувається", – резюмував Кулеба.

