Україна залишиться без газу з Угорщини? Що насправді стоїть за погрозами Орбана

Експерти оцінили можливі обмеження

Гучні заяви прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про можливе зупинення поставок газу в Україну не означають, що ситуація насправді є критичною. Україна має виходи та власні важелі тиску.

"Телеграф" поспілкувався з експертами та дізнався, наскільки серйозні для України поставки газу з Угорщини, який обсяг газу надходить через цей напрямок, чи є альтернативні маршрути поставок та як швидко відчують споживачі можливе припинення поставок.

Тут же варто додати, що 25 березня Орбан заявив, що Угорщина припиняє поставки газу в Україну, доки не буде відновлено транзит російської нафти трубопроводом "Дружба". За його словами, Україна нібито вже близько 30 днів блокує роботу нафтопроводу, тому Будапешт має намір поступово скорочувати поставки газу та спрямовувати його у власні сховища. Орбан також пов’язав скандальне рішення зі звинуваченнями на адресу України — нібито атакою компресорної станції газопроводу "Турецький потік".

Політика чи реальна загроза?

Політолог Тарас Загородній сказав "Телеграфу", що зараз невідомо, чи зможе Орбан втілити в життя свою погрозу. І оскільки напередодні вибори в Угорщині, заяви прем’єр-міністра можуть мати політичний характер.

Газ, що йде в Україну, вже забезпечений контрактами між постачальниками та компаніями, що його транспортують. Таким чином Угорщина просто так не може його заблокувати, оскільки це буде порушенням угод. Якщо Орбан намагатиметься реалізувати свою погрозу, у компаній виникнуть серйозні проблеми.

Політолог зазначає, що подібні гучні заяви з’являтимуться ще не раз, особливо зараз перед виборами в Угорщині.

Політолог каже, що ризики з постачавками завжди існували. У разі короткострокового призупинення поставок Україна зможе компенсувати їх за рахунок уже підписаних контрактів, запасів газу та переговорів з іншими постачальниками.

Якщо ж терміново виникне ситуація чи форс-мажор, Україна зможе домовитися про альтернативні поставки газу — наприклад, використати запаси зі сховищ чи отримати газ із інших джерел. Це питання переговорів.

Тому я не думаю, що це буде критично для України. Якщо і зупинить, порахуємо. Якщо й зупинить – до виборів. Ну, гаразд, на два тижні зупинить. Далі треба рахувати, скільки втратить, якщо це буде реалізовано наголосив експерт.

У такому разі Україна зможе звернутися до компаній, з якими укладено контракти, та вимагати виконання зобов’язань. А вже ці компанії вирішуватимуть питання з угорською стороною чи оператором поставок. Таким чином, Україна має свої важелі впливу, і ситуація не така проста, як її подає Орбан.

Чому Угорщина не зможе просто перекрити газ

Доктор економічних наук, керівник енергетичних програм Українського інституту майбутнього, старший науковий співробітник Інституту Кеннана (Вашингтон, США) Андріан Прокіп у коментарі "Телеграфу" також зазначив, що Угорщина не має права обмежувати доступ до міждержавного газового з’єднання.

Але також залишається невідомим, чи Україна закуповує газ безпосередньо у угорських компаній, оскільки це комерційна таємниця.

Обмежити доступ до міждержавного газового інтерконектора вони не мають права. А чи безпосередньо у угорських компаній купуємо газ – не знаю, це комерційна таємниця. Якщо ж і купуємо, то є контракти, які так просто не зупинити пояснив співрозмовник.

"Жодних ризиків для імпорту"

Колишній глава "Оператора ГТС України" Сергій Макогон у коментарі "Телеграфу" наголосив, що Угорщина є важливим напрямком поставок газу в Україну з Європи.

Але українські покупці купують не угорський газ, бо сама Угорщина є імпортером газу. Україна просто транзитом прокачує газ в Україну через Угорщину, бо це найдешевший маршрут. Тобто Орбан погрожує перекрити транзит газу і це грубе порушення й комерційних зобов’язань й норм єдиного ринку газу ЄС. пояснив експерт.

За його словами, історично найбільші обсяги імпорту газу заходили через Угорщину, але Україна має можливість знаходити маршрути поставок через Словаччину, Румунію та Польщу. Загальний імпорт нині становить близько 22 млн м3 на добу за технічної можливості понад 60 млн м3.

Тому жодних ризиків для імпорту я не бачу, просто Україна перебудує поставки через інші країни. На українських споживачів це ніяк не вплине. Населення взагалі споживає виключно газ українського видобутку додав Макагон.

При цьому він вважає, що заява Орбана є частиною його передвиборчої кампанії і після виборів у квітні транзит відновиться в повному обсязі. А паралельно Україна має готувати позови до угорського оператора ГТС за порушення умов контрактів.

Нафтопровід "Дружба" — конфлікт

У лютому 2026 року роботу нафтопроводу "Дружба" було зупинено через атаку російського дрона по трубопровідному устаткуванню на заході України. Тоді прем’єр Угорщини Віктор Орбан та його словацький колега Роберт Фіцо почали погрожувати Києву. На думку угорського лідера, зупинку роботи "Дружби" було викликано "політичними, а не технічними причинами".

Після цього Орбан кілька разів погрожував президенту Володимиру Зеленському не лише припиненням співробітництва між країнами, а й блокуванням рішень ЄС щодо України.

Нагадаємо, раніше " Телеграф" писав про те, що конфлікт Києва та Будапешта загострюється — що стоїть за діями Орбана, пояснили експерти.