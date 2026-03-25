Украина останется без газа из Венгрии? Что на самом деле стоит за угрозами Орбана

Эксперты оценили возможные ограничения

Громкие заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о возможной остановке поставок газа в Украину не означают, что ситуация на самом деле является критической. У Украины есть выходы и собственные рычаги давления.

"Телеграф" пообщался с экспертами и узнал, насколько серьезны для Украины поставки газа из Венгрии, какой объем газа поступает через это направление, есть ли альтернативные маршруты поставки и как быстро почувствуют потребители возможное прекращение снабжения.

Тут же стоит добавить, что 25 марта Орбан заявил, что Венгрия приостанавливает поставки газа в Украину, пока не будет восстановлен транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба". Согласно его словам, Украина якобы уже около 30 дней блокирует работу нефтепровода, поэтому Будапешт намерен постепенно сокращать поставки газа и направлять его в собственные хранилища. Орбан также связал скандальное решение с обвинениями в адрес Украины — якобы атакой компрессорной станции газопровода "Турецкий поток".

По данным "Телеграфа", экспорт газа из Венгрии в Украину в 2025 году составил 3 млрд куб. м (общая годовая стоимость составляет 45% от общего объема импорта). Экспорт из Венгрии в Украину в 2026 году по состоянию на данный момент: 0,77 млрд куб. м (35% общего импорта — роль Венгрии уменьшается, но все еще важна)

Потребление Украины составляет около 20 млрд. куб. м. Поэтому доля импорта из Венгрии в общем потреблении Украины составляет примерно 15%. Общий импорт Украины в 2025 году составил около 6,5 млрд куб. м.

Импорт газу из Венгрии. Инфографіка "Телеграф"

Политика или реальная угроза?

Политолог Тарас Загородний сказал "Телеграфу", что в настоящее время неизвестно, сможет ли Орбан воплотить в жизнь свою угрозу. И поскольку накануне выборы в Венгрии, заявления премьер-министра могут носить политический характер.

Газ, который идет в Украину, уже обеспечен контрактами между поставщиками и компаниями, которые его транспортируют. Таким образом, Венгрия просто так не может его заблокировать, поскольку это будет нарушением соглашений. Если Орбан попытается реализовать свою угрозу, у компаний возникнут серьёзные проблемы.

Политолог отмечает, что подобные громкие заявления будут появляться ещё не раз, особенно сейчас, перед выборами в Венгрии.

Политолог говорит, что риски с поставками всегда существовали. В случае краткосрочной приостановки поставок Украина сможет компенсировать их за счет уже подписанных контрактов, запасов газа и переговоров с другими поставщиками.

Если же срочно возникнет ситуация или форс-мажор, Украина сможет договориться об альтернативных поставках газа — например, использовать запасы из хранилищ или получить газ из других источников. Это вопрос переговоров.

Поэтому я не думаю, что это будет критически для Украины. Если и остановит, давайте посчитаем. Если и остановит — до выборов. Ну, ладно, на две недели остановит. Дальше надо считать, сколько потеряет, если это будет реализовано отметил эксперт.

В таком случае Украина сможет обратиться к компаниям, с которыми заключены контракты, и требовать выполнения обязательств. А уже эти компании будут решать вопрос с венгерской стороной или оператором поставок. Таким образом, у Украины есть свои рычаги влияния, и ситуация не так проста, как её подаёт Орбан.

Почему Венгрия не сможет просто перекрыть газ

Доктор экономических наук, руководитель энергетических программ Украинского института будущего, старший научный сотрудник Института Кеннана (Вашингтон, США) Андриан Прокип в комментарии "Телеграфу" также отметил, что Венгрия не имеет права ограничивать доступ к межгосударственному газовому соединению.

Но также остается неизвестным, закупает ли Украина газ напрямую у венгерских компаний, поскольку это коммерческая тайна.

Ограничить доступ к межгосударственному газовому интерконнектору они не имеют права. Или непосредственно у венгерских компаний покупаем газ – не знаю, это коммерческая тайна. Если же и покупаем, то есть контракты, которые так просто не остановить объяснил собеседник.

"Никаких рисков для импорта"

Бывший глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон в комментарии "Телеграфу" подчеркнул, что Венгрия является важным направлением поставки газа в Украину из Европы.

Но украинские покупатели покупают не венгерский газ, потому что сама Венгрия является импортером газа. Украина просто транзитом прокачивает газ в Украину через Венгрию, потому что это самый дешевый маршрут. То есть Орбан угрожает перекрыть транзит газа и это грубое нарушение и коммерческих обязательств и норм единого рынка газа ЕС. объяснил эксперт.

По его словам, исторически наибольшие объемы импорта газа заходили через Венгрию, но у Украины есть возможность находить маршруты поставок через Словакию, Румынию и Польшу. Общий импорт в настоящее время составляет около 22 млн м3 в сутки при технической возможности более 60 млн м3.

Поэтому никаких рисков для импорта я не вижу, просто Украина перестроит поставки через другие страны. На украинских потребителях это никак не отразится. Население вообще потребляет исключительно газ украинской добычи добавил Макагон.

При этом он полагает, что заявление Орбана – часть его предвыборной кампании и после выборов в апреле транзит возобновится в полном объеме. А параллельно Украина должна готовить иски к венгерскому оператору ГТС за нарушение условий контрактов.

Нефтепровод "Дружба" — конфликт

В феврале 2026 года работа нефтепровода "Дружба" была остановлена по причине атаки российского дрона по трубопроводному оборудованию на западе Украины. Тогда премьер Венгрии Виктор Орбан и его словацкий коллега Роберт Фицо начали угрожать Киеву. По мнению венгерского лидера, остановка работы "Дружбы" была вызвана "политическими, а не техническими причинами".

После этого Орбан несколько раз угрожал президенту Владимиру Зеленскому не только прекращением сотрудничества между странами, но и блокированием решений ЕС по Украине.

