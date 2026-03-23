Втратив бізнес, але знайшов себе на війні: що відомо про чоловіка Єфросиніної, якого Буряковський назвав "мажором"

До військової служби Хромаєв був бізнесменом і працював у державних органах

Після гучних слів чоловіка Олі Полякової Вадима Буряковського, який заявив, що Маша Єфросиніна в житті нібито не така відкрита, як у публічному просторі, а її чоловіка Тимура Хромаєва назвав "мажором", а він сам став мемом, інтерес до обранця телеведучої зріс. Відомо, що зараз він служить у війську, а раніше був бізнесменом та чиновником.

"Телеграф" вирішив з'ясувати, що відомо про Тимура Хромаєва. Із Машею Єфросиніної він одружився у 2003 році.

Хто такий Тимур Хромаєв

Тимур Хромаєв відомий насамперед як фінансист та інвестбанкір, який ще задовго до повномасштабної війни зробив кар’єру у сфері капіталів та державного фінансового управління. За даними річного звіту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, свою кар’єру він почав ще у 1997 році в системі Міністерства фінансів України, де працював у напрямку управління зовнішнім боргом і ринків капіталу.

Марія Єфросиніна і Тимур Хромаєв. Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Згодом обіймав керівні посади в банківському секторі, а у 2003 році заснував інвестиційну компанію ARTA, яка згодом стала успішною. Пізніше Хромаєв також очолив НКЦПФР, тобто державний орган, що регулює ринок цінних паперів. У тому ж офіційному звіті зазначається, що він навчався у Union College у США, а також здобув юридичну освіту в Інституті міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка.

Маша Єфросиніна з чоловіком Тимуром. Фото: Fw-daily.com

Із Єфросиніною Хромаєв одружився у 2003 році. Їхнє весілля було гучним. На святі лунали українські пісні, гості танцювали лезгинку, адже Тимур має осетинське й грузинське коріння, а молодята випускали голубів.

Весілля Марії Єфросиніної з Тимуром Хромаєвим. Фото з мережі

У 2015 році Хромаєв очолив Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку. На цій посаді він відповідав за регулювання фондового ринку та брав участь у фінансових реформах.

Тимур Хромаєв. Фото: nadra.info

Історія їхнього шлюбу з Єфросиніною не була безхмарною. У 2013 році пара пережила серйозну кризу і навіть вирішила жити окремо. Однак згодом вони зійшлися. Після примирення сім'я пережила новий етап — у них народилася друга дитина — син Сашко.

Тимур Хромаєв із сином. Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Зараз Тимур Хромаєв — військовослужбовець. До лав ЗСУ він приєднався як доброволець влітку 2022 року. За словами, Єфросиніної, саме це допомогло йому пережити втрату бізнесу. У 2024 році Марія запросила чоловіка на свій подкаст, де він розповів, що ухвалив це рішення, бо розумів, що це для нього "маст".

Маша Єфросиніна з чоловіком Тимуром Хромаєвим. Фото:instagram.com/mashaefrosinina

