"Росія - одвічний ворог": командир спецпідрозділу ГУР назвав рецепт закінчення війни в Україні

Наша держава має здобути певну репутацію у світі, вважає розвідник

Україні треба побудувати сильну державу та показати всьому світові, що нашу країну не треба ображати, щоб війна з Росією справді завершилася і це не було тимчасовим перепочинком. Ворог має знати, що розплата невідворотна.

Такою думкою в інтерв'ю для 24 Каналу поділився командир спецпідрозділу ГУР "Шаманбат" на псевдо "Шаман". Він додав, що треба брати приклад з Ічкерії.

"Шаман" вважає, що якщо українці просто будуть працювати, не думаючи про те, що буде та коли закінчиться війна, то вони зможуть побудувати сильну країну, яку не чіпатиме не тільки Росія, а будь-хто.

"Це буде найбільший захист, який не прив'язується до зовнішнього ворога", – сказав розвідник та уточнив, що має на увазі звичайну роботу, за яку платять зарплату.

За його словами, Росія – одвічний ворог, і це навіть добре, що він чітко окреслений, до боротьби з яким ми можемо готуватись. В наших навчальних закладах як стратегічного противника вивчатимуть Росію та її союзників: Іран та Північну Корею. Тому буде простіше їм протистояти.

"Шаман" стверджує, що Україні треба повчитися в Ічкерії в тому, що цих людей росіяни і не лише боялись у різні часи.

"От побачите бородатого дядька ще й з акцентом. Ну, взагалі Кавказ викликав якусь повагу як мінімум. І дуже часто страх", – зазначив він.

На його думку, з Україною має бути схожа ситуація: щоб всі знали, що краще не дурити та не обкрадати українців, бо обов'язково буде розплата.

"Ми маємо це показати. Дасть Бог, ми кривавішим способом розправимося з Росією. Весь світ побачить, скаже: "Окей, краще українців не злити, бо буде неприємно. З ними краще дружити, ніж воювати". Мабуть, це рецепт", – підсумував розвідник.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність підключати глобальних гравців до переговорів щодо війни. Згідно з оцінкою експертів, мова може йти, перш за все, про Китай, який здатний вплинути на Росію.