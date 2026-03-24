США більше не союзник? Зеленський кличе нового "гравця", щоб зупинити війну з Росією

Україна шукає довгострокові дипломатичні рішення

Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність підключати глобальних гравців до переговорів щодо війни. Згідно з оцінкою експертів, мова може йти, перш за все, про Китай, який здатний вплинути на Росію. Тим часом ситуація з переговорами заходить у глухий кут.

24 березня в Telegram-каналі глави держави було опубліковано пост, в якому він розповів про переговори в США, про мету отримати реальні гарантії безпеки, про атаки Росії та її неготовність зупинятися, про ускладнення ситуації у світі через конфлікт навколо Ірану. За його словами, для припинення війни необхідно, щоб увімкнулися всі великі гравці — не лише США та Європа, а й інші країни.

"Телеграф" звернувся до експертів, щоб дізнатися, чи має на увазі президент під "глобальним гравцем" — Китай.

"Китай рано чи пізно приєднається до процесу"

Політолог Ігор Рейтерович вважає, що мова насамперед справді йде про Китай. При цьому розмови про залучення КНР ведуться вже тривалий час.

І Китай, об’єктивно, рано чи пізно приєднається до процесу. Просто зараз вони ще не бачать сенсу для себе. Тим більше поки США ще глибше себе закопують геополітично. пояснив співрозмовник.

Експерт також висловив думку, що поточні переговори зі США перебувають у безвиході. Він вважає, що Вашингтон уже не виступає повноцінним союзником України, а скоріше відіграє роль посередника, причому не нейтрального.

Він не союзник. Максимум – посередник. І те заангажований. Бо в їхній системі координат віддати частину території в обмін на "золотий парашут" — це ок додав Рейтерович.

Ігор Рейтерович. Фото: Facebook

Додамо, що згідно зі статтею "Української правди" від 24 березня, переговори про завершення війни в Україні фактично опинилися у патовій ситуації. Тобто сторони не можуть ні домовитися, ні вийти із процесу без серйозних наслідків. При цьому ключовим каменем спотикання залишається вимога США про виведення українських військ із Донбасу. Однак такий сценарій абсолютно неприйнятний для Києва — як з військової, так і з політичної точки зору. Повна відмова також неможлива через залежність від американської підтримки.

Близькі до переговорів співрозмовники кажуть, що обговорення фактично рухаються по колу, але прогресу немає. Але одночасно зберігається ризик, що Штати можуть скоротити участь у процесі. Це поставить Україну у ще складніше становище.

"У шахах подібну ситуацію називають патом. Але в житті країни, що воює, не можна оголосити нічию і почати нову партію. Тому сьогодні українська влада зайнята важкими пошуками сильного ходу, який зможе зрушити невигідну ситуацію з мертвої точки", — йдеться у матеріалі.

Китай виходить із тіні — чому зараз?

Політолог, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик каже, що насамперед Зеленський має на увазі Китай під "глобальними гравцями".

Ну, у нас і так багато глобальних гравців. А так, звісно, це Китай. Звичайно, це може бути глобальний південь у якихось інших ітераціях, таких як Туреччина, зокрема арабські країни, хоча ще можна називати і Бразилію, і ще когось. Але за великим рахунком зацікавлені певною мірою у врегулюванні, зокрема, Китай та Туреччина. Найменшою мірою арабські країни зазначив він.

За словами співрозмовника, Туреччина активно пропонує свої посередницькі послуги, а ось Китай донедавна займав пасивну позицію. Однак зараз ситуація може змінюватися динамічно через війну в Ірані. Також це пов’язано із глобальними економічними та геополітичними факторами. Ускладнення на енергетичних ринках, проблеми з транспортними коридорами, особливо через Червоне море, створюють навантаження на логістику та постачання ресурсів, що Китай відчуває насамперед.

Китай це відчує першим. І, відповідно, вже відчуває як дефіцити від нафти і газу, хоча вони мають преференції від іранців на транспортування нафти. Однак ризики досить високі. Платити за них Китай довго не зможе. Тому очевидно, що він зацікавлений у тому, щоб якщо в пакеті вирішувати глобальну турбулентність, то туди можна вставити й Україну теж. До цього він (Китай, — Ред.) займав пасивну роль, такої керівної та дипломатії зі зняття стану справ, ніж за реальними пропозиціями регулювання. Зараз Китай вже займає більш активну роль пояснив Кулик.

Віталій Кулик. Фото: facebook.com/vitalii.kulik

Він додав, що надія на включення Китаю до процесу є, але перебільшувати це очікування не варто. Наскільки це реалістично, буде зрозуміло після зустрічі президент США Дональда Трампа та глави КНР Сі Цзіньпіна.

Щодо самої динаміки переговорів, експерт пояснив, що процес між Україною, США та Росією триває: технічні та гуманітарні питання обговорюються, включаючи обмін військовополоненими та визначення юридичних механізмів врегулювання. Однак просування залежить від політичної волі сторін.

Сказати, що у нас повністю заблоковані переговори у трикутнику Сполучені Штати, Україна, Росія, я цього не сказав би. Якісь процеси там відбуваються. Принаймні технічно, наскільки я чую з інсайдерських джерел, точаться цілком презентативні розмови наголосив політолог.

При цьому Україна не готова до поступок суверенітету та капітуляції. Головна мета Києва зараз у тому, щоб зберегти переговорну динаміку, шукати оптимальні моделі узгодження позицій з Москвою та утримувати увагу міжнародних партнерів.

Від України до глобального миру

Політолог, юрист-міжнародник Роман Єдєлєв у коментарі "Телеграфу" сказав, що так званих глобальних суб’єктів, дійсно, не так вже й багато. Ключовими залишаються Китай та Індія. Але також може бути на увазі, наприклад, Бразилія, Японія і т.д.

І те, що Китай прямо не називається, але розуміється — дуже показово. Китай уміло використовує російсько-українську війну у своїх інтересах, але чи відповідають його інтересам такі збройні конфлікти – питання. Адже для світової фабрики потрібні і ресурси, і покупці вироблених товарів. Україна зараз може спробувати зіграти на певній надії окремих осіб і, зокрема, лідерів держав повернутися до колишнього стану, колишнього миру. Який був недосконалий, але був більш менш зрозумілий. розповідає експерт.

Роман Єдєлєв/Громадське радіо

Єделєв нагадує, що минулий "Глобальний саміт миру" був зосереджений головним чином Україні. А зараз, на його думку, доцільно обговорювати глобальні конфлікти та торгівельні війни загалом. Це дасть змогу залучити більше країн до переговорів та зробити міжнародну ініціативу ефективнішою.

Але для успішності переговорів надзвичайно важливим є питання довіри між учасниками переговорів. У тому числі тому ми маємо тристоронні українсько-американсько-російські переговори, бо між Україною та РФ жодної довіри немає. І ось чи можемо ми зараз уявити довіру на глобальному рівні між "усіма разом"? Вкрай сумнівно. І тому дипломатія зараз навряд є ефективним засобом, потрібна гра в довгу, часу на що може і не бути. наголосив експерт.

