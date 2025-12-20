Атаки шалені, є "дзвіночки" щодо ППО: Кулеба пояснив, що нині відбувається на Одещині

Ситуація з російськими обстрілами у прифронтових громадах дуже відрізняється від ситуації в західних або центральних областях України

Російська армія продовжує руйнівні атаки по Одеській області. На цьому фоні вже виникає питання зниження ефективності української системи ППО в регіоні.

Російські обстріли чинять неймовірний тиск на інфраструктуру Одещини. Про це віце-премʼєр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба розповів у суботу, 20 грудня, в розмові з журналістами.

"Мені болить дуже за нашу інфраструктуру, але я об'єктивно можу вам сказати, що атаки шалені. Оцінювати ефективність (сил ППО, — ред.), тих чи інших дій мають військові, але тиск надзвичайно серйозний", — сказав Кулеба.

Олексій Кулеба в Одеській області Фото mindev.gov.ua

За його словами, питання відповідальності за оборону повітряного простору вже постають. Також питання щодо чіткої реалізації затверджених планів.

"Є загальний задум роботи повітряної оборони регіону. Як він виконується? Ну, якщо президент вже коментував, то це такий дзвіночок", — зазначив Кулеба.

Відповідаючи на питання, чому саме зараз росіяни почали інтенсивно тероризувати Одещину, віце-прем'єр наголосив, що окупанти роблять і в інших прифронтових областях. Зокрема на Дніпропетровщині, також, вкрай складна ситуація.

"Я вчора повернувся з Павлограда. Повернувся вночі та відразу виїхав на Одесу. І я вам можу сказати, що там ситуація точно не легша. І так там також постійні обстріли, там також постійні повітряні тривоги. Тому я можу вам сказати, що в нас всі області, всі прифронтові регіони знаходяться в надзвичайно складному становищі", — сказав Кулеба.

Олексій Кулеба в Одеській області Фото mindev.gov.ua

Що сказав президент про ситуацію на Одещині

Президент Володимир Зеленський коментуючи російські атаки, запевнив, що будуть ухвалені жорсткі та швидкі рішення. Питання стосується заміни командувача Повітряного командування "Південь" Дмитра Карпенка.

"Треба реагувати вчасно, швидко, незважаючи, як би нам не було важко. Як би нам не було важко реагувати, треба захищати максимально людей, захищати максимально Одесу і інші наші регіони", — сказав Зеленський.

Володимир Зеленський Фото Ян Доброносов

Чи можлива евакуація жителів

Олексій Кулеба, також заявив, що на півдні Одеської області ситуація стабільна. Тому евакуації населення не планується. За його словами, життєдіяльність Ізмаїла, Рені та інших населених пунктів на іншому березі Дністра підтримується завдяки понтонній переправі. Для проїзду пріоритет надають автівкам з терміновими вантажами, такими як продукти та ліки. Також здійснюється інкасація для своєчасних виплат пенсій та допомоги.

Олексій Кулеба

Відновлення логістики на Одещині

За інформацією Міністерства розвитку громад і територій України вже реалізовано кілька заходів, які покращать ситуацію з логістикою. Серед них:

Відновлено залізничне сполучення пасажирів у напрямку Одеса – Кишинів. 60% квитків було продано лише за перші 3 години після відкриття продажу. Продаж квитків з Одеси вже відкрито на щоденній основі. Також додано додаткові групи вагонів на маршрут Київ-Кишинів.

Забезпечено посилене функціонування доступних пунктів пропуску з Молдовою – це сім пунктів пропуску у Чернівецькій та Вінницькій областях. Легкові, автобуси та вантажівки можуть перетинати пункти пропуску Могилів-Подільський – Отач, Мамалига – Крива, Росошани – Бричень та Сокиряни – Окниця (до 3,5 тон). Для легкових авто доступні три пункти пропуску Кельменці – Ларга, Вашківці – Гріменкеуць та Бронниця – Унгри.

Домовлено про оформлення автобусів на пунктах пропуску Кельменці – Ларга та Вашківці – Гріменкеуць. Завдяки співпраці з Молдовою пункти пропуску будуть оформлювати і автобуси.

Досягнуто домовленості щодо можливості автобусних перевезень через ті пункти пропуску, на які перевізники не мали відповідних дозволів. Відповідно для поїздки згаданими пунктами пропуску потрібно мати чинні дозволи на регулярні або нерегулярні рейси, без обмеження конкретним пунктом пропуску.

Відразу після удару було розгорнуто понтонний міст, на ньому здійснюється реверсний рух. Днями буде встановлений ще один.

