Перепочинку не буде: Кулеба пояснив, чому Росія відкинула різдвяне перемир’я

Колишній глава МЗС України висловився і про "повітряне перемир’я"

У вівторок, 16 грудня, Росія відмовилася від різдвяного перемир’я. Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва прагне миру, а не перемир’я, щоб дати перепочинок Україні для підготовки до продовження війни.

Ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував відмову Кремля від припинення вогню, а також можливість "повітряного перемир’я".

Що потрібно знати:

Кулеба вважає, що росіяни не погодилися на різдвяне перемир’я, оскільки ситуація на фронті зараз на їхню користь

"Повітряне перемир’я" може бути лише двостороннім

У противника тимчасові труднощі через атаки НПЗ, у той час, як Україна має серйозні проблеми в енергетичній сфері

"Цього слід було чекати. Вони не хочуть. Ситуація на полі бою зараз на їхню користь, і вони не хочуть зупинятися без розуміння, заради чого", – пояснив він.

Дипломат порівняв небажання Москви йти на перемир’я з відмовою України виводити війська із частини Донецької області. За його словами, в обох випадках сторони не розуміють, навіщо це робити та що вони отримають натомість.

"Жодних тимчасових гуманітарних припинень вогню вони робити не будуть", – додав Кулеба.

Водночас він висловив свою думку про "повітряне перемир’я". Дипломат зазначив, що сьогодні ступінь руйнувань української інфраструктури такий, що навіть постачання трансформаторів ситуацію не врятує.

"Для стабілізації потрібно як мінімум припинити удари з повітря. "Повітряне перемир’я" можливе лише взаємно: ми не стріляємо по них, вони не стріляють у нас", – сказав ексміністр.

Він також уточнив, що хоча нас радують відео з російськими НПЗ, що горять, об’єктивно у росіян все одно є світло і бензин. Таким чином, у противника труднощі – тимчасові, у той час, як у нас – системні проблеми з енергопостачанням.

"У Кременчуці, Дніпрі та скрізь багатогодинні відключення. Ситуація доведена до того, що, як тільки починаєш щось відновлювати, вони одразу знову туди стріляють і розбивають це", – констатував Кулеба.

Колишній глава МЗС резюмував, що якщо не буде домовленості та Росія продовжить завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі, українцям буде потрібна велика витримка, щоб перезимувати.

