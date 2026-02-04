Не поспішайте ховати теплі куртки: чи варто чекати киянам на потепліня

Синоптики назвали дату неочікуваного потепління до +1 у Києві

У Києві поступово слабшатимуть морози, але зима ще не збирається здаватися остаточно. Деякі дні принесуть обережне потепління, яке буде з паузами та новими хвилями холоду. Схожа картина відбуватиметься у Харкові, але з більшим морозом.

Що варто знати

Після морозів 4 лютого в столиці розпочнеться плавне підвищення температури, яка до вихідних підніметься до –4 градусів

Короткочасне потепління до +1 градуса 12 лютого швидко зміниться черговою хвилею похолодання

Морози триматимуться щонайменше до середини лютого, тому прощатися із зимовим гардеробом ще зарано

Пік морозів припадає на 4 лютого. У цей день у столиці стовпчики термометрів опустяться до –10 градусів. Уже 5 лютого ситуація почне змінюватися — нічні та денні температури піднімуться до –7 градусів. Про це повідомляє ventusky.

Погода у Києві на 5 лютого. Фото: ventusky

Найприємніша частина прогнозу — кінець тижня. У п’ятницю, 6 лютого, а також у суботу, в Києві очікується близько –5 градусів. У неділю, 8 лютого, мороз ослабне ще більше — до –4.

Погода в Києві на 8 лютого. Фото: ventusky

9–10 лютого синоптики знову прогнозують похолодання до –7…–8 градусів, і така температурна "гойдалка" збережеться орієнтовно до 11 лютого. Тобто ховати теплі куртки ще зарано.

Погода в Києві на 10 лютого. Фото: ventusky

А ось 12 лютого Київ може ненадовго відчути подих весни — очікується різке потепління до +1 градуса. Уже 14 лютого синоптичні карти знову малюють –6 градусів морозу.

Погода в Києві на 14 лютого. Фото: ventusky

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Одесу йде сильне потепління, але не варто поспішати радіти. Стовпчики термометрів поповзуть нагору вже з дня на день.