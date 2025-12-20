Атаки бешеные, есть "звоночки" относительно ПВО: Кулеба объяснил, что сейчас происходит в Одесской области

Ситуация с российскими обстрелами в прифронтовых общинах сильно отличается от ситуации в западных или центральных областях Украины

Российская армия продолжает разрушительные атаки по Одесской области. На этом фоне уже возникает вопрос о снижении эффективности украинской системы ПВО в регионе.

Российские обстрелы оказывают невероятное давление на инфраструктуру Одесской области. Об этом вице-премьер-министр по восстановлению Украины — Министр развития общин и территорий Алексей Кулеба рассказал в субботу, 20 декабря, в разговоре с журналистами.

"У меня болит очень за нашу инфраструктуру, но я объективно могу вам сказать, что атаки бешеные. Оценивать эффективность (сил ПВО, — ред.), тех или иных действий должны военные, но давление чрезвычайно серьезное", — сказал Кулеба.

По его словам, вопросы ответственности за оборону воздушного пространства уже возникают. Также вопрос о четкой реализации утвержденных планов.

"Есть общий замысел работы воздушной обороны региона. Как он выполняется? Ну, если президент уже комментировал, то это такой звоночек", — отметил Кулеба.

Отвечая на вопрос, почему именно сейчас россияне начали интенсивно терроризировать Одесскую область, вице-премьер подчеркнул, что оккупанты делают то же и в других прифронтовых областях. В частности, на Днепропетровщине, также, крайне сложная ситуация.

"Я вчера вернулся из Павлограда. Вернулся ночью и сразу выехал в Одессу. И я вам могу сказать, что там ситуация точно не легче. И так там тоже постоянные обстрелы, там тоже постоянные воздушные тревоги. Поэтому я могу вам сказать, что у нас все области, все прифронтовые регионы находятся в чрезвычайно сложном положении", — сказал Кулеба.

Что сказал президент о ситуации в Одесской области

Президент Владимир Зеленский, комментируя российские атаки, заверил, что будут приняты жесткие и быстрые решения. Вопрос касается замены командующего Воздушным командованием "Юг" Дмитрия Карпенко.

"Нужно реагировать вовремя, быстро, несмотря, как бы нам ни было тяжело. Как бы нам ни было трудно реагировать, нужно защищать максимально людей, защищать максимально Одессу и другие наши регионы", — сказал Зеленский.

Возможна ли эвакуация жителей

Алексей Кулеба также заявил, что на юге Одесской области ситуация стабильная. Потому эвакуации населения не планируется. По его словам, жизнедеятельность Измаила, Рени и других населённых пунктов на другом берегу Днестра поддерживается благодаря понтонной переправе. Для проезда приоритет предоставляют автомобилям со срочными грузами, такими как продукты и лекарства. Также осуществляется инкассация для своевременных выплат пенсий и пособий.

Восстановление логистики в Одесской области

По информации Министерства развития общин и территорий Украины, уже реализовано несколько мероприятий, которые улучшат ситуацию с логистикой. Среди них:

Возобновлено железнодорожное сообщение пассажиров в направлении Одесса – Кишинев. 60% билетов было продано только через первые 3 часа после открытия продажи. Продажа билетов из Одессы уже открыта на ежедневной основе. Также добавлены дополнительные группы вагонов по маршруту Киев-Кишинев.

Обеспечено усиленное функционирование доступных пунктов пропуска с Молдовой – семь пунктов пропуска в Черновицкой и Винницкой областях. Легковые, автобусы и грузовики могут пересекать пункты пропуска Могилев-Подольский – Отач, Мамалыга – Кривая, Россошаны – Бричень и Сокиряны – Окница (до 3,5 тонн). Для легковых автомобилей доступны три пункта пропуска Кельменцы – Ларга, Вашковцы – Грименкеуц и Бронница – Унгры.

Договорено об оформлении автобусов на пунктах пропуска Кельменцы – Ларга и Вашковцы – Грименкеуц. Благодаря сотрудничеству с Молдовой, пункты пропуска будут оформлять и автобусы.

Достигнуты договоренности о возможности автобусных перевозок через те пункты пропуска, на которые у перевозчиков не было соответствующих разрешений. Соответственно для поездки по указанным пунктам пропуска нужно иметь действующие разрешения на регулярные или нерегулярные рейсы, без ограничения конкретным пунктом пропуска.

Сразу после удара был развернут понтонный мост, на нем осуществляется реверсное движение. На днях будет установлен еще один.

