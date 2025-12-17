Пропустити "мирні переговори" і воювати далі? Пристайко назвав 2 речі, які треба розуміти

Є лише єдиний реальний інструмент, яким Україна може продемонструвати свою силу

Майбутнє війни визначається не лише переговорами та санкціями, а й внутрішнім вибором самої України. Простої відповіді на запитання про те, чи варто Києву пропустити нинішнє "вікно можливостей" для мирних переговорів і продовжувати війну, розраховуючи на ослаблення Росії та посилення тиску з боку Заходу, не існує.

Що потрібно знати:

Росія не всесильна, її можливості обмежені

Європейські союзники не демонструють достатньої рішучості

Поєднання внутрішньої стійкості України та сміливіших кроків союзників могло б змінити хід війни

Про це в ефірі "Суспільне" розповів колишній віцепрем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції (2020), дипломат Вадим Пристайко. Він нагадав, що раніше президент Володимир Зеленський говорив таку фразу:

"Якщо не виходить той чи інший процес мирного врегулювання цієї війни, закінчення тиску на Росію, це як біг на велику дистанцію, як марафон. Треба брати себе в руки, знаходити інший шлях і знову робити все, щоб ця війна закінчилася".

За його словами, насамперед необхідно розуміти, що єдиний реальний інструмент, яким Україна може продемонструвати свою силу, — це власне рішення продовжувати опір.

Наприклад, не захочемо вийти із Донбасу. Якщо ми віримо, що ми можемо це зробити, то не треба виходити. Але ми втрачаємо людей, ми втрачаємо землю і тут має бути баланс на рівні всієї держави підкреслив Пристайко.

На питання про те, чи не найкращим варіантом було б зараз пропустити це "вікно можливостей" і дочекатися наступного, коли, наприклад, тиск на Сполучені Штати, на Трампа буде більше, Пристайко відповів: "залежно від того, кого запитують".

Тобто відповідь залежатиме від того, хто відповідає на запитання: людина в окопі, яка воює і щодня ризикує своїм життям та здоров’ям чи когось, хто безпечно перебуває в еміграції десь в іншій країні. На думку дипломата, відповіді на це питання взагалі немає.

Крім того, він додав, що є дві важливі речі, які варто розуміти.

Нам треба розуміти, що те, що нас переконують, що Росія всесильна, це не так. пояснив Прістайко.

У той же час, друга річ, яку треба мати на увазі, — те, що європейські партнери не демонструють достатньо здібності та сміливості.

Де ця коаліція, яка на початку року обіцяла якісь війська бодай мінімальні на нашій території? Де гроші, що вони шукали, російські розморожені? От якби вони продемонстрували, що, незважаючи на вимогу Росії, Україну якраз приймають до НАТО завтра. Рішення щодо Фінляндії, Швеції ухвалили не на саміті лідерів, як думала Росія і сподівалася, а просто на одній із регулярних щоденних зустрічей послів. підсумував Пристайко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що США готові надати найсильніші гарантії безпеки в історії України.