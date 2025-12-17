Путін плює на Трампа: Портников пояснив нові заяви глави Кремля

Володимир Путін не реагує на мирні пропозиції США і перейшов до прямих погроз Європі

На розширеному засіданні колегії Міністерства оборони Росії очільник Кремля Володимир Путін виголосив чергову войовничу промову. Не зважаючи на проведення "мирних переговорів", він пообіцяв "добитись цілей СВО" та почав погрожувати європейським країнам.

Заяви керівництва РФ слід сприймати буквально. Про це розповів український журналіст та політичний оглядач Віталій Портников.

Що треба знати:

Очільник Кремля виголосив ряд чергових агресивних заяв

Він підкреслив, що продовжуватиме війну проти України

Путін також заявив, що Росія "не становить загрозу Європі"

Під час своєї промови Путін запевнив у досягненні Росією всіх "цілей СВО" будь-якими засобами. Він підкреслив, якщо "історичні території РФ" не вдасться "звільнити" дипломатичним шляхом, це буде зроблено силою, проте, що це за землі так і не уточнив.

"Путін перейшов до прямих погроз європейцям, звинувачуючи їх у підготовці до війни з РФ. У тональності цих промов та їх змісті не було б нічого сенсаційного, якби вони не відбувались на тлі, так званих, мирних перемовин, які зараз проходять між Україною, США та країнами Європи", — зазначив Портников.

Віталій Портников. Фото Єгор Бондаренко

Він підкреслив, що російський президент не висловлює жодного бажання завершувати війну. Навпаки, він провокує ще більше нагнітання напруженості. Оскільки в "російські історичні землі" можуть увійти й Галичина з Буковиною.

"Такі ж заяви ми чули від усіх високопосадовців РФ. Це підтверджує, що процес навколо нинішніх нібито мирних перемовин, є для росіян своєрідною ширмою або туманом для Дональда Трампа та його адміністрації. А поки американці будуть намагатись щось розгледіти, Путін хоче продовжити завоювання України по частинах", — резюмував Портников.

Віталій Портников

Чим завершились перемовини в Берліні

Як повідомляв "Телеграф", за результатами перемовин між з делегацією США в Берліні, президент України Володимир Зеленський наголосив, що в ході кількох раундів переговорів сторони обговорювали п’ять документів, що стосуються завершення війни. Частина з них є гарантіями безпеки, інші стосуються повоєнного відновлення. Водночас, компромісу з приводу територіальних питань не досягнуто. Вимоги РФ залишаються незмінними.

Переговори України та США в Берліні

