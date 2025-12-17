Україну накриє похолодання та сильний туман? Якою буде погода у ці вихідні

Суттєвих опадів у вихідні не прогнозують

Цей грудень в Україні досить теплий і малосніжний, хоча найближчими вихідними країну накриє невелика хвиля похолодання. Проте суттєвих опадів синоптики не прогнозують.

За даними Укргідрометцентру, у п’ятницю, 19 грудня, у більшості областей України, зокрема центрі та на півночі, похолодає. Температура повітря зменшиться на кілька градусів.

Найхолодніше буде у Сумській та Чернігівській областях (0…-2 градуси). У південних та західних областях утримається тепла погода, буде хмарно із проясненнями.

Погода в Україні на 19 грудня

У суботу, 20 грудня, на всій території України буде хмарно, але без опадів. У Харківській, Сумській та Чернігівській областях вдень стовпчики термометра покажуть 0…-2 градуси, а в решті регіонів буде плюсова температура. Вночі та вранці Україну може накрити сильний туман.

Погода в Україні на 20 грудня

У неділю, 21 грудня, похолодає й у західних регіонах України. У Рівненській, Хмельницькій та Тернопільській області температура вдень знизиться до +1…+3 градусів. Істотних опадів не буде.

Погода в Україні на 21 грудня

Сайт Ventusky прогнозує схожу картину погоди у вихідні. Опадів у вигляді дощу та снігу в Україні не очікується, як і сильних морозів. Лише у неділю, 21 грудня, згідно з прогнозом, температура повітря по всій країні збережеться в межах +2…+4 градуси.

Погода в Україні прогноз на 21 грудня

