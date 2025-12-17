Топчиновник збудував розкішний будинок, але не зміг назвати його ціну (фото)

Площа будинку складає 291 м², а на території — альтанка та власний вихід до води

На Київщині керівник Департаменту організаційного забезпечення діяльності Бюро економічної безпеки Олексій Дрозд збудував будинок площею під 300 м². Сам чиновник стверджує, що брав активну участь у будівництві, допомагав із купівлею матеріалів, але при цьому не знає, скільки йому коштував будинок. Експерт-архітектор оцінює його близько 400 000 доларів (приблизно 16,8 млн гривень).

Що потрібно знати:

Офіційні доходи сім’ї за період будівництва (2017–2019) були відносно скромними – 26–40 тисяч гривень

За документами будинок було завершено у 2018 році, але у декларації за 2024 рік він значився недобудованим

Кошторисна вартість будівництва, вказана у документах, – менш як 900 000 гривень

У 2017 році Дрозд придбав земельну ділянку біля Віти-Поштової. 24 сотки землі йому коштували 49 595 гривень — менш як 2000 доларів на той час. Або 76 доларів за сотку. Про це пише Hromadske.

У ЗМІ показали оголошення про продаж ділянки у цьому районі того ж 2017 року. Згідно з ним, 15 соток коштували б тоді майже 400 000 гривень або 14 500 доларів. 978 доларів за сотку. Тобто у 12 разів дорожче.

На ділянці зводили фундамент майбутнього будинку. Фото: Hromadske

З вересня 2017 року по вересень 2018 року на ділянці зводили фундамент майбутнього будинку. Дрозд тоді входив до антикорупційної ради у парламенті минулого скликання. До березня 2019 року був готовий вже дах та коробка. До речі, 2020 року Дрозд увійшов до конкурсної комісії, яка оцінювала кандидатів до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Коробка будинку та дах. Фото: Hromadske

В останній декларації Олексія Дрозда, за 2024 рік, будинок значиться недобудованим. Його ввели в експлуатацію лише влітку 2025 року. Хоча за даними реєстру будівельної діяльності, рік завершення будівництва – 2018 рік.

Площа будинку складає 291 м2, він двоповерховий. На території — ще один будинок, менший, альтанка та власний вихід до води. Вже готові будинки, але з меншою площею, в цьому районі коштують близько 300 000 доларів. Водночас кошторисна вартість будинку, який будував Олексій Дрозд, згідно з дозвільними документами, має становити менш як 900 000 гривень — близько 30 000 доларів на той час.

Будинок Київської області. Фото: Hromadske

Однак архітектор Олег Гречух вважає інакше — ці цифри дуже далекі від правди, і реальна вартість будівництва такого будинку може стартувати від 400 тисяч доларів.

Я думаю, що разом із ділянкою… без озера, саме будинок, прибудова та решта — це від 400 000 доларів може коштувати. Це не менше 150 000 доларів, за дуже економного підходу до будівництва, коли вже заощадили на всьому, на чому могли. Тому що будівництво вимагає великих ресурсів, особливо пусту ділянку: треба все привезти, зробити, якщо воно ще й розтягнуте в часі, отже, якісь процеси зупинялися, їх треба було консервувати вважає він.

Кошторисна вартість будинку. Фото: Hromadske

За даними декларації, значні доходи родина Дрозд отримала лише 2021 року, коли отець Олексія подарував йому 3,5 мільйона гривень. Частину – 1,5 мільйона – Олексій подарував дружині Олені. Однак навіть з урахуванням цього подарунку кошти сім’ї не покривають цілком ймовірну вартість будинку.

Дивіться, я максимально був залучений сам – у вихідні, у відпустку – для будівництва цього будинку. Десь мені допомагали мої друзі. Я особисто купував матеріали та чому ми так довго будувалися, тому що це було дуже розтягнуто у часі розповідає Олексій Дрозд, стверджуючи, що сам брав участь у будівництві будинку.

Але водночас, назвати суму, в яку коштував будинок, він не може:

Якщо чесно, не можу вам сказати. Це треба сісти підрахувати. Якщо чесно, я не рахував

Одночасно до вартості будинку варто додати ще своє водоймище, адже воно частково належить сім’ї Дроздів, а саме дружині Олексія — Альоні. У 2021 році жінка придбала тут ще дві ділянки по 10 соток, і вони включають частину водойми, в яку виходить будинок.

Саме доставка техніки коштує 1000 доларів — просто щоб приїхав екскаватор та з’їхав із лафету. Заплив в озеро. А його період роботи… День коштує ще 1000 доларів. 20 днів – 20 000 доларів відповідно. І за день роботи він трохи може зробити, бо водна гладь велика, адже це не басейн 10 на 10 метрів. Тут потрібно багато змін, щоби велику кількість болота вичерпати, кудись вивантажити, висушити, вивезти. Тому такий розмір озера, як ми бачимо на космічному знімку, кілька соток, щоб цей бруд і очерети вигребти й вивезти, я думаю, це місяць роботи, і сотню тисяч доларів таке коштуватиме щонайменше. Це якщо робити господарським способом, коли десь домовилися. А якщо це робити правильно — карту, проєкт — це ще дорожче. Взагалі чищення озер це дуже дорога штука пояснив експерт Олег Гречух.

За офіційними даними, таких заощаджень та доходів у подружжя не було.

У ЗМІ кажуть, що в період з 2017 по 2019 роки, коли було зведено основу будинку, середній місячний дохід Олексія та його дружини коливався від 26 000 до 40 000 гривень на двох, до того ж пара має двох дітей. Але за три роки заощадження пари трохи збільшились. Спочатку було понад 280 000 гривень, 14 000 доларів та 2000 євро. До кінця 2019 року – приблизно 370 000 гривень та 19 000 доларів.

Декларація за 2017 та 2019 рік. Фото: Hromadske

Значні доходи родина Дрозда отримала лише 2021 року. Тоді батько подарував йому 3500000 гривень. Півтора мільйона з них Олексій подарував дружині Альоні.

Юрій Дрозд та Олена Дрозд. Фото: Hromadske

