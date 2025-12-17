Пропустить "мирные переговоры" и воевать дальше? Пристайко назвал 2 вещи, которые нужно понимать

Есть лишь единственный реальный инструмент, которым Украина может продемонстрировать свою силу

Будущее войны определяется не только переговорами и санкциями, но также и внутренним выбором самой Украины. Простого ответа на вопрос о том, стоит ли Киеву пропустить нынешнее "окно возможностей" для мирных переговоров и продолжать войну, рассчитывая на ослабление России и усиление давления со стороны Запада, не существует.

Что нужно знать:

Россия не всесильна, её возможности ограничены

Европейские союзники не демонстрируют достаточной решимости

Сочетание внутренней стойкости Украины и более смелых шагов союзников могло бы изменить ход войны

Об этом в эфире "Суспільне" рассказал бывший вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции (2020), дипломат Вадим Пристайко. Он напомнил, что ранее президент Владимир Зеленский говорил следующую фразу:

"Если не получается тот или иной процесс по мирному урегулированию этой войны, окончание давления на Россию, это как бег на большую дистанцию, как марафон. Надо брать себя в руки, находить другой путь и снова делать все, чтобы эта война закончилась".

По его словам, прежде всего необходимо понимать, что единственный реальный инструмент, которым Украина может продемонстрировать свою силу — это собственное решение продолжать сопротивление.

К примеру, не захотим выйти из Донбасса. Если мы верим, что мы можем это сделать, значит, не надо выходить. Но мы теряем людей, мы теряем землю и здесь должен быть баланс на уровне всего государства подчеркнул Пристайко.

На вопрос о том, не лучшим бы вариантом было сейчас пропустить это "окно возможностей" и дождаться следующего, когда, например, давление на Соединенные Штаты, на Трампа будет больше, Пристайко ответил: "в зависимости от того, кого спрашивают".

То есть, ответ будет зависеть от того, кто отвечает на вопрос: человек в окопе, который воюет и каждый день рискует своей жизнью и здоровьем или кого-то, кто безопасно находится в эмиграции где-нибудь в другой стране. По мнению дипломата, ответа на этот вопрос вообще отсутствует.

Кроме того он добавил, что есть две важные вещи, которые стоит понимать.

Нам нужно понимать, что то, что нас убеждают, что Россия всесильна, это не так пояснил Пристайко.

В то же время, вторая вещь, которую надо иметь в виду, — это то, что европейские партнеры не демонстрируют достаточно способности и смелости.

Где эта коалиция, которая в начале года обещала какие-то войска хотя бы минимальные на нашей территории? Где деньги, которые они искали, российские размороженные? Вот если бы они продемонстрировали, что, несмотря на требование России, Украину как раз наоборот принимают в НАТО завтра. Решения по Финляндии, Швеции приняли не на саммите лидеров, как думала Россия и надеялась, а просто на одном из регулярных ежедневных встреч послов. подытожил Пристайко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что США готовы дать самые сильные гарантии безопасности в истории Украины.