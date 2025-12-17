Від концертів та бізнес-ігор до голови партії "Слуга народу". Що треба знати про Корнієнка та його скандали

Олександр Корнієнко вже вдруге став на чолі партії "Слуга народу"

Перший віце-спікер Верховної Ради України Олександр Корнієнко в середу, 17 грудня, був обраний головою партії "Слуга Народу". Він не раз потрапляв у скандальні та кумедні ситуації.

Про зміну очільника партії повідомив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. "Телеграф" вирішив згадати, яскраві моменти з біографії Олександра Корнієнка.

"Щойно "Слуга Народу" обрала нового голову партії. Ним став перший віце-спікер парламенту Олександр Корнієнко", — написав Арахамія.

Олександр Корнієнко

Він подякував колишній очільниці партії Олені Шуляк "за її якісну та чесну роботу на цій посаді". Також Арахамія побажав Корнієнку "подальших успіхів та натхнення".

Давид Арахамія

Хто такий Олександр Корнієнко

Олександр Корнієнко народився у Києві 12 травня 1984 року. Вчився у Національному технічному університеті КПІ. У 2007 році отримав диплом магістра хімічної технології та інженерії. Пізніше Корнієнко здобув кваліфікацію консультанта з позитивної психотерапії у Вісбаденській академії психотерапії.

На початку 2000-х Корнієнко працював журналістом у журналі "Молоко". У 2003–2004 роках був редактором газети "Молода гвардія". Потім протягом трьох років Корнієнко видавав газету "Студентка".

У 2011–2013 роках Корнієнко був концертним директором українського рок-гурту "Крихітка Цахес". У період з 2010 по 2019 рік Корнієнко займався бізнес-тренінгами. Він зосередився на коучінгу як бізнес-грі та провів понад 100 навчальних заходів для молоді та студентів.

Олександр Корнієнко

У Верховній Раді IX скликання Корнієнко був першим заступником голови фракції "Слуги народу" Давида Арахамії. 10 листопада 2019 року був вперше обраний головою партії "Слуга народу". У своїй промові на партійному з’їзді він анонсував законодавчі зміни щодо політичних партій. Також Корнієнко заявив, що його партія прогресивна. І вона повинна "сексуально приваблювати українців".

"Партія повинна бути сексі для кандидатів, повинна збуджувати", — сказав він тоді.

Олександр Корнієнко

У грудні 2019 року представники української кіноіндустрії написали відкритого листа до прем'єр-міністра і звинуватили Корнієнка у політичній заангажованості щодо кандидатури Юлії Сінькевич, єдиної на той час фіналістки конкурсу на посаду голови Держкіно.

А 23 червня 2020 року Олександр Корнієнко потрапив у сексистський скандал, обговорюючи із Давидом Арахамією зовнішність депутатки Ірини Аллахвердієвої. Щодо неї пролунали коментарі про її вигляд і витривалість. Корнієнко назвав Аллахвердієву трохи "піддутою", натякнувши на можливі косметичні маніпуляції. Як стало відомо пізніше, Корнієнко та Арахамія коментували не Ірину Аллахвердієву, а Тетяну Домбровську, що звісно, не є виправданням. Корнієнко перепросив за інцидент.

Він одружений з 2017 року. Дружина Корнієнка працює в сімейному психологічному таборі "Канікули душі". Подружжя виховує трьох доньок.

Олександр Корнієнко з дружиною Ольгою та дітьми

