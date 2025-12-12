У скільки Україні обійдуться можливі вибори? Магера відповів

За останній рік передбачувана сума зросла

Проведення президентських виборів в Україні може коштувати суму, що перевищує раніше озвучені 6 млрд гривень. Основна причина — зростання видатків на оплату праці членів виборчих комісій.

Що потрібно знати:

Кошторисом та всіма детальними розрахунками з виборів займається ЦВК

Ускладнення умов та збільшення кількості задіяних комісій також може збільшити бюджет

Витрати на безпеку та роботу силових структур не входять до кошторису виборів

Про це "Телеграфу" розповів заслужений юрист України Андрій Магера у матеріалі: "Вибори на вимогу Трампа. Чи зможе Україна їх провести, пояснив юрист".

За його словами, відповісти точно на це питання може лише Центральна виборча комісія, оскільки для цього необхідне ведення кошторису та детальні розрахунки за кожною статтею виборів. Однак Магера припустив, що весь цей процес коштуватиме мільярди гривень.

На початку 2025 року ЦВК озвучувала цифру 6,2 мільярда за тодішніми цінами. Водночас юрист вважає, що зараз сума може бути вже більшою.

Через те, що левова частка видатків бюджету на проведення виборів — це заробітна плата членів комісії та нарахування на цю заробітну плату, а вона відштовхується від мінімалки. Мінімалка у нас постійно підвищується пояснив співрозмовник.

При цьому додаткових витрат на безпеку, залучення правоохоронців та військової поліції не буде включено до статті витрат.

Заходи безпеки – це не безпосередній кошторис виборів. Це безпосередньо на утримання цих правоохоронних органів, силових структур, вони мають окрему статтю. Це не стосується виборчого процесу підсумував Магера.

