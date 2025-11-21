"Треба припинити срач": Зеленський записав термінове звернення до українців (відео)

Президент не тільки закликав громадян бути єдиними і разом гідно пережити важкий період

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі Україна проживає один з найтяжчих періодів. Адже тиск на Київ зі сторони Вашингтону сильно посилився на тлі "мирного плану" президента США Дональда Трампа.

Про це Зеленський сказав під час звернення до українців. За його словами, зараз триває робота над угодою від Штатів, яка має 28 пунктів.

Головні тези з заяви президента:

Зараз один з найважчих моментів нашої історії — або складні 28 пунктів, або вкрай складна зима.

Наразі тиск на Україну один з найважчих.

Україна може опинитися перед дуже складним вибором: або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера.

Ми не зрадили Україну тоді (24 лютого), не зрадимо зараз.

Наступний тиждень буде непростий. Буде багато тиску, політичного, інформаційного, щоб розсварити нас. Ворог не спить.

Український інтерес має бути врахований. Ми будемо спокійно працювати з Америкою та всіма партнерами.

Повний текст звернення Зеленського:

"Українці, українки. У житті кожної нації є момент, коли всім треба поговорити чесно, спокійно, без домислів, чуток, пліток, без усього зайвого. Так як є, так як я завжди намагаюсь говорити з вами. Зараз один з найважчих моментів нашої історії. Зараз тиск на Україну один з найважчих.

Зараз Україна може опинитися перед дуже складним вибором: або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера, або складні 28 пунктів, або вкрай важка зима, найважча та подальші ризики. Життя без свободи, без гідності, без справедливості і щоб ми вірили тому, хто напав вже двічі.

Від нас чекатимуть відповідь.

Хоча насправді я вже її дав 20 травня 2019 року, коли, присягаючи на вірність Україні, зокрема сказав: "Я, Володимир Зеленський, волею народу обраний президентом України, зобов'язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, обстоювати права і свободи громадян, додержуватися Конституції і законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників, підносити авторитет України у світі".

Для мене це не протокольна формальність для галочки — це клятва. І кожного дня, кожному її слову я бережу вірність. Я ніколи її не зраджу. Національний український інтерес має бути врахований. Ми не робимо гучних заяв, ми будемо спокійно працювати з Америкою та усіма партнерами. Буде конструктивний пошук рішень з нашим головним партнером.

Я буду наводити аргументи, я буду переконувати, пропонувати альтернативи, але точно ми не дамо ворогу приводів сказати, що це Україна не хоче миру, що це вона зриває процес і це Україна не готова до дипломатії. Такого не буде. Україна працюватиме швидко.

Сьогодні, в суботу і неділю, весь наступний тиждень і стільки скільки це буде потрібно в режимі 24/7, я буду боротись за те, аби серед всіх пунктів плану не було пропущено щонайменше двох. Це гідність і свобода українців, бо саме на цьому базується все інше. Наш суверенітет, наша незалежність, наша земля, наші люди. І українське майбутнє.

Ми будемо і маємо робити все, аби в результаті сталося закінчення війни. І не сталося закінчення України, закінчення Європи і глобального миру.

Я говорив щойно з європейцями, ми розраховуємо на європейських друзів, які точно розуміють, що Росія не десь далеко, що вона поруч з кордонами ЄС, що Україна зараз є єдиним щитом, який відділяє комфортний європейське життя від планів Путіна. Ми пам'ятаємо, Європа була з нами. Ми віримо, Європа буде з нами.

Україна не має, бачите, дежавю 24 лютого, коли було відчуття, що ми на одинці, коли ніхто не міг зупинити Росію, окрім наших героїчних людей, які стіною стали проти армії Путіна. І нам безумовно було дуже приємно, коли світ казав: "Українці, вони неймовірні. Боже, які вони українці, як вони б'ються, як українці борються. Які вони титани".

І це правда, абсолютно. Але і Європа, і весь світ мають розуміти і іншу правду, що українці перш за все люди. І ми майже чотири роки повномасштабного вторгнення стримуємо одну з найбільших армій світу. І ми тримаємо лінію фронту у кілька тисяч кілометрів.

І наш народ щоночі переживає обстріли, ракетні атаки, удари шахедів. І наші люди щодня втрачають когось із своїх близьких. І наші люди дуже, дуже хочуть, аби війна, ця війна закінчилась. Ми, звісно, сталеві, але будь-який, навіть найміцніший метал може не витримати. Не забувайте про це.

Будьте з Україною, будьте з нашими людьми, а отже, будьте з гідністю і свободою. Дорогі українці, згадайте той перший день війни. Більшість з нас зробили вибір. Вибір на користь України. Погадайте, наші почуття тоді. Як це було?

Було темно, гучно, важко, боляче, багатьом страшно, але ворог не побачив наші спини, що тікають. Він побачив наші очі повні готовності боротися за своє. І це й є гідність, це й є свобода. І це насправді найстрашніше, що тільки може бути для Росії бачити єдність українців.

Тоді наша єдність була спрямована на те, аби захистити від ворога наш дім. І зараз єдність також потрібна нам, як ніколи, аби у нашому домі був достойний мир. Я звертаюсь зараз до всіх українців. Наші люди, громадяни, політики, всі треба зібратись, прийти в себе, припинити срач, припинити політичні ігрища.

Держава має працювати, парламент воюючої країни має працювати об'єднано. Уряд воюючої країни має працювати ефективно. І всі ми, всі ми разом маємо не забувати і не плутати, хто саме є сьогодні ворогом України. Я пам'ятаю, як у перший день війни різні ходаки передавали мені різні плани, пункти, ультиматуми були щодо завершення війни.

Казали або так, або ніяк. Або ви це підпишете, або вас просто ліквідують. І це замість вас вже підпише в.о. президента України. Чим це закінчилось — відомо. Чимало з цих ходаків стали частиною обмінного фонду і відправились разом зі своїми пропозиціями і пунктами "домой в родную гавань".

Я не зрадив Україну тоді, я точно відчував за своїми плечима підтримку кожного, кожного з вас. Кожного українця, українки, кожного солдата, кожного волонтера, кожного медика, дипломата, журналіста, усього всього нашого народу. Ми не зрадили Україну тоді, ми не зробимо цього зараз. І я точно знаю, що у цей справді один з найважчих моментів нашої історії.

Я не один, що українці вірять в свою державу, що ми єдині і в усіх форматах майбутніх зустрічей, дискусій, переговорів з партнерами, мені буде набагато легше добиватися гідного миру для нас та переконувати їх на 100% знаючи за мною народ України.

Мільйони наших людей, які мають гідність, які борються за свободу і які заслужили на мир. Всі наші загиблі герої, які віддали за Україну життя, які зараз на небі І заслужили побачити звідти, що їхні діти та онуки будуть жити в гідному мирі. І цей мир буде достойний, дієвий, довготривалий.

Дорогі українці, наступний тиждень буде дуже непростим, насиченим на події. Ви дорослий, розумний, свідомий народ, який не раз це доводив, який розуміє, що в цей час буде багато тиску, тиску політичного, інформаційного, різного, щоб послабити нас, щоб розсварити нас.

Ворог не спить і робитиме все, аби у нас нічого не вийшло. Чи дамо їм це ми з вами зробити? Не маємо права. І у нас вийде. Бо ті, хто прагне нас знищити, погано нас знають, не розуміють, хто ми насправді, про що ми, за що ми, які ми люди.

Ми недаремно відзначаємо на рівні державного свята День гідності та свободи. Це каже про те, ким ми є, які наші цінності. Ми будемо працювати на дипломатичному полі заради нашого миру. Ми маємо працювати єдино всередині України заради нашого миру, заради нашої гідності, заради нашої свободи.

І я вірю, і я знаю, що я не один, зі мною наш народ, суспільство, воїни, партнери, союзники, усі наші люди гідні, вільні, єдині. З Днем гідності та свободи. Слава Україні!"

