Трамп та Зеленський обговорять "мирний план" США: коли буде розмова
Європа може бути незадоволена цим планом
Президент України Володимир Зеленський проведе телефонну розмову з американським лідером Дональдом Трампом на тему "мирного плану" наступного тижня. Глава держави вже обговорив "мирний план" із президентом Франції Емманюелем Макроном, прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем і незабаром у нього може відбутися розмова з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн.
Що потрібно знати:
- План США, ймовірно, зіткнеться із опором з боку європейських країн
- Найбільші заперечення вже надійшли від Польщі, Італії, Франції, Литви та Німеччини
- Брифінг США для послів ЄС у Києві заплановано на 21 листопада після обіду
Про це повідомляє Sky News, посилаючись на власні джерела. Зазначається, що план, найімовірніше, зустріне опір з боку Європи: за даними джерел, пропозиція зазнала різкої критики в ході вчорашньої зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі. Найбільше заперечення звучали з боку Польщі, Італії, Франції, Литви та Німеччини. ЄС, мабуть, розраховує на Марко Рубіо, щоб повернути ситуацію на свою користь. Водночас джерела в ЄС також підтвердили, що брифінг США для послів ЄС у Києві відбудеться 21 листопада після обіду.
Як повідомляє РБК-Україна, посилаючись на власні джерела, Зеленський обговорює з Макроном, Мерцем та Стармером "мирний план" щодо припинення війни в Україні.
Водночас The Guardian з посиланням на заяву Європейської комісії підтверджує, що ЄС не був "офіційно повідомлений" про американсько-російський план щодо України до його оприлюднення у ЗМІ.
Не виключено, що незабаром Зеленський може поговорити із головою ЄК Урсулою фон дер Ляйєн.
"Мирний план" — що про нього відомо
Адміністрація президента США Дональда Трампа нібито склала план із 28 пунктів щодо припинення війни в Україні.
За попередніми даними, план містить вимоги, які змінюють базові засади української державної політики та безпеки. Раніше повідомлялося, що він передбачає:
- передачу Росії частини контрольованих Україною територій на сході Донбасу;
- суттєве скорочення чисельності Збройних сил України;
- обмеження на використання далекобійного озброєння та повну заборону на розміщення іноземних військ на території країни;
- вимогу припинити американську військову допомогу;
- надати російській мові статус державної;
- відновити привілейований статус структур УПЦ.
Однією з ключових умов, за інформацією The Wall Street Journal, є вимога на кілька років відмовитися від вступу України до НАТО. Однак, як зазначає Politico, у Вашингтоні досі не визначилися, чи включати цей пункт до фінальної версії плану та у якій формі.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Трампа поспішають із реалізацією "мирного плану".