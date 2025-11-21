"Надо прекратить срач": Зеленский записал срочное обращение к украинцам (видео)

Президент не только призвал граждан быть едиными и вместе достойно пережить трудный период

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время Украина проживает один из самых тяжелых периодов. Ведь давление на Киев со стороны Вашингтона сильно усилилось на фоне "мирного плана" президента США Дональда Трампа.

Об этом Зеленский сказал во время обращения к украинцам. По его словам, сейчас идет работа над соглашением от Штатов, которое имеет 28 пунктов.

Главные тезисы по заявлению президента:

Сейчас один из самых трудных моментов нашей истории — либо сложные 28 пунктов, либо очень сложная зима.

Сейчас давление на Украину одно из самых тяжелых.

Украина может оказаться перед сложнейшим выбором: или потеря достоинства, или риск потери ключевого партнера.

Мы не предали Украину тогда (24 февраля), не предадим сейчас.

Следующая неделя будет непростой. Будет много давления, политического, информационного, чтобы рассорить нас. Враг не спит.

Украинский интерес должен быть учтен. Мы будем спокойно работать с Америкой и всеми партнерами.

Полный текст обращения Зеленского:

"Украинцы, украинки. В жизни каждой нации есть момент, когда всем нужно поговорить честно, спокойно, без домыслов, слухов, сплетен, без всего лишнего. Так как есть, так как я всегда пытаюсь говорить с вами. Сейчас один из самых трудных моментов нашей истории. Сейчас давление на Украину одно из самых тяжелых.

Сейчас Украина может оказаться перед очень сложным выбором: либо потеря достоинства, либо риск потери ключевого партнера, либо сложные 28 пунктов, либо очень тяжелая зима, тяжелая и дальнейшие риски. Жизнь без свободы, без достоинства, без справедливости и чтобы мы верили тому, кто напал уже дважды.

От нас будут ждать ответ.

Хотя на самом деле я уже ее дал 20 мая 2019 года, когда, присягая на верность Украине, в частности сказал: "Я, Владимир Зеленский, волей народа избранный президентом Украины, обязуюсь всеми своими делами защищать суверенитет и независимость Украины, отстаивать права и свободы граждан, соблюдать Конституцию и закон Украины, выполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников, преподносить авторитет Украины в мире".

Для меня это не протокольная формальность для галочки – это клятва. И каждый день, каждому ее слову я храню верность. Я никогда ее не предаю. Национальный украинский интерес должен быть учтен. Мы не делаем громкие заявления, мы будем спокойно работать с Америкой и всеми партнерами. Будет конструктивный поиск решений с нашим основным партнером.

Я буду приводить аргументы, я буду убеждать, предлагать альтернативы, но точно мы не дадим врагу поводов сказать, что это Украина не хочет мира, что это она срывает процесс и Украина не готова к дипломатии. Такого не будет. Украина будет работать быстро.

Сегодня, в субботу и воскресенье, всю следующую неделю и столько, сколько это потребуется в режиме 24/7, я буду бороться за то, чтобы среди всех пунктов плана не было пропущено по меньшей мере два. Это достоинство и свобода украинцев, потому что именно на этом базируется все остальное. Наш суверенитет, наша независимость, наша земля, люди. И украинское будущее.

Мы будем и должны делать все, чтобы в результате наступило окончание войны. И не наступил конец Украины, конец Европы и глобального мира.

Я говорил только что с европейцами, мы рассчитываем на европейских друзей, которые точно понимают, что Россия не где-то далеко, что она рядом с границами ЕС, что Украина сейчас является единственным щитом, отделяющим комфортную европейскую жизнь от планов Путина. Мы помним, Европа была с нами. Мы верим, что Европа будет с нами.

У Украины нет, видите ли, дежавю 24 февраля, когда было ощущение, что мы одни, когда никто не мог остановить Россию, кроме наших героических людей, которые стеной стали против армии Путина. И нам, безусловно, было очень приятно, когда мир говорил: "Украинцы, они невероятные. Боже, какие они украинцы, как они воюют, как украинцы борются. Какие они титаны".

И это правда, совершенно. Но и Европа, и весь мир должны понимать и другую правду, что украинцы, прежде всего, люди. И мы почти четыре года полномасштабного вторжения сдерживаем одну из величайших армий мира. И мы держим линию фронта в несколько тысяч км.

И наш народ каждую ночь переживает обстрелы, ракетные атаки, удары шахедов. И наши люди каждый день теряют кого-нибудь из своих близких. И наши люди очень, очень хотят, чтобы война закончилась. Мы, конечно, стальные, но любой, даже самый крепкий металл может не выдержать. Не забывайте об этом.

Будьте с Украиной, будьте с нашими людьми, а значит, будьте с достоинством и свободой. Дорогие украинцы, вспомните первый день войны. Большинство из нас сделали выбор. Выбор в интересах Украины. Подумайте, про наши чувства тогда. Как это было?

Было темно, громко, тяжело, больно, многим страшно, но враг не увидел бегущих спины. Он увидел наши глаза полные готовности бороться за свое. И это и есть достоинство, и есть свобода. И это действительно самое страшное, что только может быть для России видеть единство украинцев.

Тогда наше единство было направлено на то, чтобы защитить от врага наш дом. И сейчас единство также нужно нам, как никогда, чтобы в нашем доме был достойный мир. Я обращаюсь сейчас ко всем украинцам. Наши люди, граждане, политики, всем нужно собраться, прийти в себя, прекратить срач, прекратить политические игры.

Государство должно работать, парламент воюющей страны должен работать едино. Правительство воюющей страны должно работать эффективно. И все мы, все мы вместе должны не забывать и не путать, кто именно сегодня враг Украины. Я помню, как в первый день войны разные ходаки передавали мне разные планы, пункты, ультиматумы относительно завершения войны.

Говорили либо да, либо никак. Либо вы это подпишете, либо вас просто ликвидируют. И это вместо вас уже подпишет и. о. президента Украины. Чем это закончилось – известно. Многие из этих ходаков стали частью обменного фонда и отправились вместе со своими предложениями и пунктами "домой в родную гавань".

Я не предал Украину тогда, я точно чувствовал за своими плечами поддержку каждого, каждого из вас. Каждого украинца, украинки, каждого солдата, каждого волонтера, каждого медика, дипломата, журналиста, всего нашего народа. Мы не предали Украину тогда, мы не сделаем этого сейчас. И я точно знаю, что в этот действительно один из самых трудных моментов нашей истории.

Я не один, что украинцы верят в свое государство, что мы едины и во всех форматах будущих встреч, дискуссий, переговоров с партнерами, мне будет гораздо легче добиваться достойного мира для нас и убеждать их на 100% зная за мной народ Украины.

Миллионы наших людей, которые имеют достоинство, борются за свободу и заслужили мир. Все наши погибшие герои, отдавшие за Украину жизнь, которые сейчас на небе. Заслужили увидеть оттуда, что их дети и внуки будут жить в достойном мире. И этот мир будет достойный, действительный, долговечный.

Дорогие украинцы, следующая неделя будет очень непростой, насыщенной на события. Вы взрослый, умный, сознательный народ, не раз это доказывавший, понимающий, что в это время будет много давления, давления политического, информационного, разного, чтобы ослабить нас, чтобы рассорить нас.

Враг не спит и будет делать все, чтобы у нас ничего не получилось. Дадим ли им это мы с вами сделать? Не имеем права. И у нас получится. Ибо те, кто стремится уничтожить нас, плохо нас знают, не понимают, кто мы на самом деле, о чем мы, за что мы, какие мы люди.

Мы не зря отмечаем на уровне государственного праздника День достоинства и свободы. Это говорит о том, кем мы являемся, каковы наши ценности. Мы будем работать на дипломатическом поле ради нашего мира. Мы должны работать единственно внутри Украины ради нашего мира, ради нашего достоинства, ради нашей свободы.

И я верю, и я знаю, что я не один, со мной наш народ, общество, воины, партнеры, союзники, все наши люди достойные, свободные, едины. С Днем ​​достоинства и свободы. Слава Украине!"

