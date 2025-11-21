Умєров схвалив "мирний план" США, а Європа хоче альтернативу? Що відбувається довкола угоди по Україні

Поки Україна вивчає пропозиції США, в Європі швидко готують свої

Обговорення мирної угоди для України набирає обертів. Європейські лідери готуються представити власне бачення завершення війни в Україні, в альтернативу "28 пунктам" американської пропозиції. Що до плану США, який вже представили офіційному Києву, відомо, що він також може мати не один варіант.

Що потрібно знати:

США представили Україні деталі мирного плану Трампа, який передбачає територіальні поступки та скорочення армії

Європейські лідери готують альтернативну угоду, яка може бути більш вигідною для Києва

Умєров заперечує будь-який вплив на текст угоди від США та наголошує, що його роль була технічною

Європейська альтернатива

Мирна угода від країн Європи ще у стадії розробки. Вони планують створити альтернативну контрпропозицію, яка буде розроблена так, щоб бути більш вигідною Україні. Терміни — дуже стислі, план готовий має бути протягом кількох днів, пише WSJ. Наразі Україна не зобов'язана до нього приєднуватись.

Американські "28 пунктів"

Мирний план адміністрації Трампа вимагає від України значних поступок територіями, відмову від НАТО, натомість Росія отримає зняття санкцій та повернення у велику політику. Щоправда, в одній з версій проєкту є більш конкретні прописані гарантії безпеки, які порівнюють з 5 статтею НАТО.

За даними WSJ, американські чиновники заявили про певне схвалення з боку України, зокрема умови угоди начебто бачив секретар РНБО Рустем Умєров. Про це писали й у New York Post. За словами співрозмовника видання план Стівен Віткофф розробляв після обговорення з Умєровим. "Умєров погодився з більшістю положень цього плану і вніс до нього кілька змін, які ми включили і представили президенту Зеленському", — йдеться в статті.

Рустем Умєров

Проте сам Умєров заперечує свій вплив на текст угоди.

Під час відрядження до Сполучених Штатів моя задача була технічною – організація зустрічей і підготовка діалогу. Жодних оцінок чи тим більше погоджень будь-яких пунктів я не надавав. Це не входить до моїх повноважень і не відповідає процедурі. Рустем Умєров, секретар РНБО

Він також зазначив, що Володимир Зеленський зустрівся з уповноваженою американською делегацією, 21 листопада продовжиться технічна робота, пропозиції уважно вивчаються. "Погодження" чи "вилучення пунктів" не мають нічого спільного з реальністю", — наголосив він.

Роль Росії в мирних планах

Стівен Віткофф і Кирило Дмитрієв у Санкт-Петербурзі, 11 квітня 2025 року

Умови не найвигідніші для України через те, що розробкою займався спеціальний посланець Дональда Трампа Стівен Віткофф, який обговорював його впровадження з представником Путіна Кирилом Дмитрієвим. Дмитрієв був втішений тим, що "російська позиція дійсно почута".

Важливе за темою: Російська мова і церква в "мирному плані" Трампа: в Раді озвучили важливий момент

Постійний представник США в ООН Майк Волц на екстреному засіданні Ради Безпеки заявив, що Сполучені Штати готові запровадити додаткові економічні санкції проти Росії та продовжити надавати військову підтримку Україні, якщо Кремль не погодиться на припинення вогню та не розпочне реальні переговори. Волц наголосив, що дипломатія залишається єдиним шляхом до тривалого та справедливого миру.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що йдеться не тільки про територіальні поступки на Донеччині та заморожування лінії боїв на південному сході та півдні. Також в плані є про скорочення кількості ЗСУ. Деякі джерела повідомляють, що Україну підганяють підписати документ в найближчий тиждень, щоб пізніше передати його до Росії.