Проєкт угоди, що змінює правила: США пропонують Україні "майже НАТО"?

У проєкті зазначено, що напад Росії на Україну вимагатиме колективної відповіді Заходу, але є терміни та можливі перепони

Мирний план США та Росії для України містить цікаву деталь — гарантії безпеки за зразком статті 5 НАТО. Це означає, що потенційний напад на Україну розглядатиметься США та Європою як напад на всю "трансатлантичну спільноту".

На "безпрецедентну обіцянку" звернули увагу в Axios. Наголошується, що це перший випадок, коли президент США Дональд Трамп готовий офіційно обговорювати гарантії безпеки на переговорах. Україна неодноразово наголошувала на них від союзників. Щоправда, міститься пропозиція не у плані з 28 пунктів, представленому міністром армії США Деном Дрісколлом, а в іншому проєкті угоди.

Гарантії безпеки для України за іншим проєктом

За даними видання, в ньому йдеться, що будь-яка майбутня атака Росії на Україну "буде розглядатися як атака, що загрожує миру і безпеці трансатлантичної спільноти", і США та їх союзники відреагують відповідно, в тому числі за допомогою військової сили.

Сполучені Штати підтверджують, що значний, навмисний та тривалий збройний напад Російської Федерації через узгоджену лінію перемир'я на територію України слід розглядати як напад, що загрожує миру та безпеці трансатлантичної спільноти. У такому випадку Президент Сполучених Штатів, здійснюючи конституційні повноваження та після негайних консультацій з Україною, НАТО та європейськими партнерами, визначає заходи, необхідні для відновлення безпеки. Ці заходи можуть включати збройні сили, розвідувальну та логістичну допомогу, економічні та дипломатичні дії, а також інші кроки, які будуть визнані доцільними. Спільний механізм оцінки з НАТО та Україною оцінить будь-яке заявлене порушення. Текст ще одного проєкту домовленостей, наданий Axios

Хто контролюватиме ситуацію за проєктом

В документі є місце для підписів України, США, ЄС, НАТО та Росії. Закріплюються гарантії безпеки на 10 років, пізніше можна подовжити за взаємними домовленостями. Зазначимо, станом на зараз в НАТО входять 32 країни. Однак в опублікованих пунктах окремо згадана частина з них.

Члени НАТО, включаючи Францію, Велику Британію, Німеччину, Польщу та Фінляндію, підтверджують, що безпека України є невід'ємною частиною європейської стабільності, та зобов'язуються діяти узгоджено зі Сполученими Штатами у реагуванні на будь-яке порушення, що кваліфікується як таке, забезпечуючи єдину та надійну позицію стримування Текст ще одного проєкту домовленостей, наданий Axios

Контролювати дотримання гарантій безпеки має спільна моніторингова комісія під керівництвом європейських партнерів за участю США.

Наскільки цей проєкт реальний

За словами високопосадовця Білого дому, Росію вже поінформували про проєкт мирної пропозиції, але невідомо, чи погодиться на нього Кремль. Два незалежні джерела в США підтверджують, що документ справжній, хоча підкреслюють: він ще не остаточний і має пройти обговорення з європейськими партнерами. При цьому позаблоковий статус України залишається чинним.

У Білому домі вважають, що запропоновані США гарантії безпеки стали б значним здобутком для Володимира Зеленського та потенційно посилили б довгостроковий захист України від майбутньої російської агресії. Та є два гострі моменти.

Пропозиція містить вимогу до України погодитися на втрату більшої кількості територій, ніж зараз окуповано, а також прийняти повернення Росії до міжнародної спільноти — зі зняттям санкцій і фактичною амністією за воєнні злочини. Гарантії безпеки для України можуть викликати обурення прихильників Трампа, які виступають за курс "Америка понад усе". Адже йдеться про те, що американські війська мали б захищати Україну в разі нової війни — і це суперечить ізоляціоністським настроям частини республіканців.

Раніше "Телеграф" розповідав, що окрім гарантій безпеки та територіальних поступок міститься у плані з 28 пунктів. Серед них — скорочення Збройних сил України, гуманітарні обміни, питання ЗАЕС тощо.