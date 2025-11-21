У Трампа поспішають із реалізацією "мирного плану". Коли Київ має його підписати — FT

Україна заявила про свої "червоні лінії"

На Україну чинять сильний тиск, щоб вона швидко ухвалила "мирний план", розроблений адміністрацією президента США Дональда Трампа разом з Кремлем. Україна назвала свої умови.

Що треба знати:

Вашингтон спільно з Кремлем розробив новий "мирний" план для припинення війни в Україні

Його передали Києву й Штати чекають, що Зеленський підпише документ до 27 листопада

Наприкінці місяця США хочуть представити угоду Москві і завершити весь процес до початку грудня

Про це з посиланням на українських чиновників пише Financial Times. За словами співрозмовників видання, адміністрація Трампа повідомила Києву, що Білий дім працює над "агресивними" термінами для ухвалення плану, щоб завершити війну до кінця року.

Коли Вашингтон очікує підписання "мирного плана"

Вони додали, що адміністрація Трампа очікує, що Зеленський підпише угоду "до Дня подяки" — тобто до четверга, 27 листопада. Вашингтон розраховує, що після цього зможе представити "мирний план" Москві ще до кінця листопада та "завершити процес" до початку грудня.

FT зазначає, що цей термін "навряд чи буде досягнуто", оскільки є кілька пунктів, які є чіткими червоними лініями для Києва. Україна працює над зустрічними пропозиціями для представлення американській стороні.

Україна готова до роботи над мирним планом, проте має чіткі "червоні лінії"

Про це заявила заступниця постійного представника України при ООН Христина Гайовишин під час засідання Ради Безпеки ООН. Вона наголосила, що непорушні "червоні лінії" Києва стосуються територіальної цілісності та суверенітету держави.

По-перше, хоча Україна готова до конструктивних переговорів з метою припинення війни, у тому числі на рівні лідерів, наші червоні лінії є чіткими й непорушними. Ми ніколи не визнаємо – ані офіційно, ані будь-яким іншим чином – тимчасово окуповану Російською Федерацією територію України як російську. Наша земля не продається. Україна не погодиться на жодні обмеження свого права на самооборону або чисельності й можливостей наших Збройних сил, Христина Гайовишин

Дипломатка додала, що Україна також не буде терпіти жодних посягань на свій суверенітет. Київ сам обиратиме союзи, до яких прагне приєднатися.

І дозвольте мені бути такою ж чіткою: ми не будемо винагороджувати прагнення до геноциду, що лежить в основі російської агресії, підриваючи нашу ідентичність, зокрема нашу мову, - додала заступниця постпреда

Гайовишин наголосила, що для миру необхідно посилити підтримку України, як фінансову, так і військову. Це — єдиний шлях змусити Росію конструктивно брати участь у міжнародних миротворчих зусиллях.

Кремлівський режим не зупиниться, якщо його не зупинити непохитним і узгодженим тиском. Якщо ми не зупинимо Росію зараз, її агресія не обмежиться Україною. Вона й надалі експортуватиме війну, окупацію та репресії. Вона здійснюватиме ще більше звірств, катувань і нелюдського поводження з цивільними та військовополоненими, поширюватиме сексуальне насильство, викрадення дітей, нищення культурної спадщини та руйнування довкілля, Христина Гайовишин

Наприкінці свого виступу дипломатка повторила заклик України до Радбезу ООН ухвалити резолюцію з вимогою повного, негайного та беззастережного припинення вогню. Саме це, додала вона, необхідною передумовою для початку конструктивних переговорів і створення простору для дипломатії.

Як діятиме США, якщо Кремль не піде на мир

Постпред США в ООН Майк Волц на екстреному засіданні Ради Безпеки ООН заявив, що Сполучені Штати готові запровадити додаткові економічні санкції проти Росії та продовжити надавати військову підтримку Україні, якщо Кремль не погодиться на припинення вогню та не розпочне реальні переговори. Він наголосив, що дипломатія залишається єдиним шляхом до тривалого та справедливого миру.

Ми запропонували Росії щедрі умови, зокрема скасування санкцій. Ми закликали Росію припинити свої атаки та провести прямі переговори з Україною щодо мирного врегулювання, Майк Волц

Проте на жаль, додав він, бойові дії тривають, спричиняючи дедалі більше жертв серед цивільного населення. Також відбуваються вторгнення в повітряний простір третіх країн, зокрема союзників США по НАТО, що створює ризик ще ширшої ескалації конфлікту.

Посол наголосив, що удари України по енергетичному сектору Росії та іншій критичній інфраструктурі, обмежили можливості Кремля фінансувати військову економіку. Він нагадав, що Росія понесла понад мільйон втрат і перебуває під тиском жорстких міжнародних санкцій.

Війна не може бути завершена військовим шляхом, наголосив Волц, тому лідери Росії та України мають розпочати переговори та погодитися на припинення вогню. Дипломат закликав міжнародну спільноту, особливо європейські країни, припинити закупівлю російських енергоресурсів. Якщо ж РФ знову проігнорує заклики до миру, США діятиме продовжить санкційний тиск на неї та військову підтримку України.

Ми можемо запровадити додаткові економічні санкції, якщо Росія й надалі ігноруватиме заклики до припинення вогню. Ми також продовжимо надавати Україні зброю для оборони, Майк Волц

Новий мирний план США — що відомо

Цього тижня з'явилася інформація, що США та Росія розробляють таємний план щодо припинення війни. За даними ЗМІ, Росія візьме під свій контроль увесь Донбас, тоді як лінії контролю в Херсоні та Запоріжжі здебільшого будуть заморожені.

На території України не має бути жодних військ НАТО, а чисельність українських збройних сил має бути обмежена 600 000 осіб. З Росії буде знято санкції.

Axios пише, що мирний план вперше включає гарантії безпеки для України, засновані на статті 5 Статуту НАТО. Це зобов'язуватиме США та європейських союзників розглядати напад на Україну як напад на всю "трансатлантичну спільноту".

Як повідомляв "Телеграф", народний депутат України Олексій Гончаренко опублікував 28 пунктів "мирного плану США". Контролювати виконання умов буде "Рада миру", очолювана президентом США Дональдом Трампом.