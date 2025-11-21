Умеров одобрил "мирный план" США, а Европа хочет альтернативу? Что происходит вокруг соглашения по Украине

Пока Украина изучает предложения США, в Европе быстро готовят свои

Обсуждение мирного соглашения для Украины набирает обороты. Европейские лидеры готовятся представить свое видение завершения войны в Украине, в альтернативу "28 пунктам" американского предложения. Что касается плана США, который уже был представлен официальному Киеву, известно, что он также может иметь не один вариант.

Что нужно знать:

Мирный план США предусматривает территориальные уступки и сокращение армии

Европейские лидеры готовят альтернативную сделку, которая может быть более выгодной для Киева

Умеров отрицает какое-либо влияние на текст соглашения от США и подчеркивает, что его роль была технической

Европейская альтернатива

Мирное соглашение от Европы еще в стадии разработки. Они планируют создать альтернативное контрпредложение, которое будет разработано так, чтобы быть более выгодным Украине. Сроки очень сжатые, план готов быть в течение нескольких дней, пишет WSJ. Пока Украина не обязана к нему присоединяться.

Американские "28 пунктов"

Мирный план администрации Трампа требует от Украины значительных уступок по территориям, отказ от НАТО, а Россия получит снятие санкций и возвращение в большую политику. Правда, в одной из версий проекта есть более конкретные прописанные гарантии безопасности, которые сравниваются с 5 статьей НАТО.

По данным WSJ, американские чиновники заявили об определенном одобрении со стороны Украины, в частности, условия соглашения якобы видел секретарь СНБО Рустем Умеров. Об этом писали и в New York Post. По словам собеседника издания, план Стивен Уиткофф разрабатывал после обсуждения с Умеровым. "Умеров согласился с большинством положений этого плана и внес в него несколько изменений, которые мы включили и представили президенту Зеленскому", — говорится в статье.

Рустем Умеров

Однако сам Умеров отрицает свое влияние на текст соглашения.

Во время командировки в Соединенные Штаты моя задача была технической – организация встреч и подготовка диалога. Никаких оценок или тем более согласований каких-либо пунктов я не давал. Это не входит в мои полномочия и не соответствует процедуре. Рустем Умеров, секретарь СНБО

Он также отметил, что Владимир Зеленский встретился с уполномоченной американской делегацией, 21 ноября продолжится техническая работа, предложения внимательно изучаются. "Соглашения" или "изъятие пунктов" не имеют ничего общего с реальностью", — подчеркнул он.

Роль России в мирных планах

Стивен Уиткофф и Кирилл Дмитриев в Санкт-Петербурге, 11 апреля 2025 года

Условия не выгодны для Украины из-за того, что разработкой занимался специальный посланник Дональда Трампа Стивен Уиткофф, который обсуждал его внедрение с представителем Путина Кириллом Дмитриевым. Дмитриев был рад тем, что "российская позиция действительно услышана".

Важное на тему: Русский язык и церковь в "мирном плане" Трампа: в Раде озвучили важный момент

Постоянный представитель США в ООН Майк Уолц на экстренном заседании Совета Безопасности заявил, что Соединенные Штаты готовы ввести дополнительные экономические санкции против России и продолжить оказывать военную поддержку Украине, если Кремль не согласится на прекращение огня и не приступит к реальным переговорам. Уолц подчеркнул, что дипломатия остается единственным путем к продолжительному и справедливому миру.

Ранее "Телеграф" сообщал, что речь идет не только о территориальных уступках на Донетчине и замораживании линии боев на юго-востоке и юге. Также в плане есть сокращение количества ВСУ. Некоторые источники сообщают, что Украину подгоняют подписать документ в ближайшую неделю, чтобы позже передать его в Россию.