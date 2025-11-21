Чому саме 27 листопада? Три приховані причини, через які США кваплять Україну з "миром"

Глава США хоче зробити "мирний план" подарунком для американської найії на День подяки

У США хочуть, щоб Україна підписала новий "мирний план" вже до 27 листопада. До кінця місяця Штати хочуть встигнути представити його Москві та "завершити процес" до початку грудня — Вашингтон поспішає не просто так.

Що треба знати:

Штати прискорили свою активність щодо укладання мирної угоди по війні в Україні

Вашингтон поставив Києву дедлайн, обравши важливу для себе дату

Така поспішність Білого дому може зіграти проти України

"Телеграф" за допомогою штучного інтелекту Gemini вирішив з’ясувати, чому США кваплять Україну. Є три головні причини, чому Вашингтон обрав саме 27 листопада.

Перша причина — День подяки

Саме на 27 листопада цього року в США припадає головне сімейне свято США — День подяки (Thanksgiving Day). Для американського виборця воно навіть сакральніше, ніж Різдво.

Дональд Трамп

В США існує традиція "подарунків нації" на День подяки. Цього року, за задумкою Білого дому, це мав би стати "мир" в Україні. В цьому випадку, мільйони американських сімей за вечерею на День подяки будуть обговорювати не підвищення цін на бензин, а те, як президент США Дональд Трамп приніс мир та зекономив гроші платників податків. Це класична спроба виграти "битву за обіднім столом" (kitchen table politics).

Друга причина — "Мертвий сезон" у політиці

У проміжку між Днем подяки та Різдвом (25 грудня) в Америці політичне життя завмирає. Конгрес йде на тривалі канікули, ухвалення серйозних рішень відкладається на січень. Таким чином, дедлайн 27 листопада — це спроба застрибнути в останній вагон. Якщо мирна угода не буде парафована (узгоджена та завірена) до Дня подяки, процес затягнеться щонайменше на два місяці.

Третя причина — Бажання створити видимість стабільності у сезон розпродажів

Є ще одна, дуже утилітарна причина, чому США поспішають, одразу після Дня подяки йде Чорна п'ятниця — старт сезону розпродажів. Погані новини чи невизначеність у геополітиці в цей час вкрай небажані, адже можуть негативно вплинути на об'єми продажів. "Мирна угода" (або хоча б її декларація) перед початком сезону розпродажів є сигналом стабільності для фондових бірж. Білий дім прагне заспокоїти ринки та інвесторів перед закриттям фінансового року, продемонструвавши, що один із головних глобальних ризиків нейтралізовано.

Чому поспішність США може бути небезпечною для України

ШІ підсумовує, що вибір дати 27 листопада говорить про те, що для США зміст "мирної угоди" може бути другорядний — головне її наявність. Вашингтон прагне створити "символ миру" до свята. Це створює небезпечну ситуацію, коли Київ змушують до поспішних рішень.

Новий мирний план США — деталі

Цього тижня з'явилася інформація, що США та Росія розробляють таємний план щодо припинення війни. За даними ЗМІ, Росія візьме під свій контроль увесь Донбас, тоді як лінії контролю в Херсоні та Запоріжжі здебільшого будуть заморожені.

Згідно з документом, на території України не має бути жодних військ НАТО, а чисельність українських збройних сил має бути обмежена 600 000 осіб. З Росії буде знято санкції.

Axios пише, що мирний план вперше включає гарантії безпеки для України, засновані на статті 5 Статуту НАТО. Це зобов'язуватиме США та європейських союзників розглядати напад на Україну як напад на всю "трансатлантичну спільноту".

Як повідомляв "Телеграф", народний депутат України Олексій Гончаренко опублікував 28 пунктів "мирного плану США". Контролювати виконання умов буде "Рада миру", очолювана президентом США Дональдом Трампом.